ارتفاع حصيلة هجوم بوكو حرام على قاعدة للجيش النيجيرى لـ 48 قتيلا

أ ف ب

أعلنت مصادر عسكرية الإثنين أن حصيلة قتلى هجوم شنته جماعة بوكو حرام على قاعدة للجيش النيجيرى على الحدود مع النيجر ارتفعت الى 48 قتيلا.

واقتحم عشرات من مقاتلى بوكو حرام القاعدة الواقعة في قرية زارى بولاية بورنو بشمال نيجيريا الخميس، وسيطروا عليها لفترة وجيزة بعد معركة ضارية.

وصعدت بوكو حرام التى تشن تمرد داميا فى نيجيريا منذ 2009، هجماتها على أهداف عسكرية فى الأشهر الماضية.

وكانت التقارير الأولية قد ذكرت أن 30 جنديا نيجيريا قتلوا في هجوم الخميس.

وقال مصدر عسكرى طلب عدم الكشف عن اسمه إن "حصيلة القتلى الآن بلغت 48 بعد العثور على 17 جثة لجنود فى غابات مجاورة فى زارى من جانب فرق البحث والإنقاذ".

وأضاف أن "عمليات البحث لا تزال مستمرة وقد يتم العثور على مزيد من الجثث".

وأكد مصدر عسكرى آخر الحصيلة الجديدة للقتلى.

وقال المصدر "حتى الان، لدينا جثث 48 جنديا أمس الاحد عثرت فرق الإنقاذ على جثث 17 جنديا" مضيفا أن القتلى ضابطان و46 جنديا.

وقال "عندما هاجمهم الإرهابيون، انسحب الجنود فى اتجاهات مختلفة"