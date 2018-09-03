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الإثنين، 03 سبتمبر 2018 03:40 م
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إطلاق مسابقة "الكلية الأفضل" للعام الدراسى الجديد بجامعة أسيوط

الإثنين، 03 سبتمبر 2018 02:59 م
إطلاق مسابقة "الكلية الأفضل" للعام الدراسى الجديد بجامعة أسيوط الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط
أسيوط - محمود عجمى
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن تنظيم الجامعة لمسابقة الكلية الأفضل على مستوى الجامعة، والتى ينظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك فى إطار استعداد الجامعة للعام الدراسى الجديد2018/2019، واستقبال الطلاب الجدد، مشيراً إلى إنه سيتم الانتهاء من المسابقة قبل موعد بدء الدراسة وتكريم المراكز الثلاثة الأولى، فى حفل افتتاح العام الدراسى الجديد يوم الأحد الموافق 23 من الشهر الجارى.
 
ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنظم المسابقة، أن المسابقة تأتى إنطلاقا من حرص إدارة الجامعة على رفع الكفاءة العامة بكافة المنشاَت والكليات والمعاهد، لاستقبال الطلاب على النحو الأمثل، مشيراَ إلى إنه سوف يتم تقييم الكليات من قبل اللجنة المشكلة من قبل إدارة الجامعة، على َأن تتضمن معايير ونقاط التقييم المداخل الرئيسية والبوابات والمدرجات والمرافق العامة، والت أكد من إجراء عمليات المراجعة الشاملة وإصلاح الأعطال بكافة المدرجات والقاعات الدراسية والمكتبات والمعامل والورش، وكافة الملحقات والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى الت أكد من توافر وسائل الحماية المدنية، والمظهر الجمالى والذى يشمل أعمال النظافة وزيادة المساحات الخضراء، وتهذيب الأشجار، ودور الكلية فى رفع الكفاءة العامة لمنشاَت ومرافق الجامعة. 
 
كما أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بما تتمتع به جامعة أسيوط من مكانة مرموقة وسمعة طيبة على مستوى الجامعات المصرية، وما تحظى به من ثقة وتقدير واحترام من المؤسسات والمواطنين فى محافظة أسيوط، لما تقوم به من دور تنموى وخدمى فى كافة المجالات إلى جانب مشاركتها كبيت عريق للخبرة، ساهم فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى.
 
جاء ذلك خلال استقبال محافظ أسيوط، للدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على رأس وفد الجامعة لتقديم التهنئة على توليه المنصب الجديد كمحافظ للإقليم، وذلك بحضور الدكتور شحاته غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية.
 
و أكد اللواء جمال نور الدين، أن الفترة القادمة سوف تشهد مزيد من توطيد أواصر التعاون والعمل المشترك بين المحافظة والجامعة، بما يحقق تنمية المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها.
 
وقد أشار الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة كانت ولازالت حريصة على تسخير كافة إمكانياتها العلمية والبحثية لصالح حل مشاكل المجتمع وتحسين الواقع المعيشى لمواطنيه، والتى لم تقتصر فقط على إنفرادها بتقديم خدمة صحية لعدد هائل من المرضى من مختلف محافظات الصعيد، ولكن كذلك حرصها على المساهمة فى مجهودات تنمية المحافظة.
 
وكشف الدكتور شحاته غريب شلقامى أن محافظ أسيوط الجديد، طرح خلال اللقاء عدد من قضايا مشاكل المجتمع التى يمكن أن يكون لجامعة أسيوط دوراً فاعلاً فى دراستها ووضع حلول واقعية وحاسمة لحلها، وهو ما سوف تسعى الجامعة إلى تحقيقه خلال أقرب وقت.

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