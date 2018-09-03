إصابة 10 أشخاص فى إطلاق نار بمجمع سكنى بولاية كاليفورنيا الأمريكية

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قالت الشرطة إن عشرة أشخاص بينهم أطفال أصيبوا بأعيرة نارية فى إطلاق نار بمجمع سكنى فى سان برناردينو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مساء أمس الأحد، بينهم ثلاثة حالتهم سيئة.

وقال ريتشارد لوهيد المتحدث باسم الشرطة فى سان برناردينو "تلقينا اتصالا فى حوالى الساعة 10:45 مساء عن إطلاق أعيرة نارية... وجدنا عشر ضحايا فى الموقع. ثلاثة منهم فى حالة حرجة جدا".

وقع إطلاق النار فى عطلة نهاية أسبوع حارة بالمدينة الواقعة على بعد 96 كيلومترا تقريبا إلى الشرق من لوس أنجلوس.

وقالت الشرطة إن أناسا كانوا متجمعين فى الخارج للعب فى منطقة عامة بمجمع سكنى يضم نحو مئة وحدة سكنية.

وقال لوهيد إن بحلول صباح اليوم الاثنين لم يكن المحققون قد توصلوا بعد لأى مشتبه به أو لدافع وراء الهجوم، كما لم يتم العثور على أسلحة فى الموقع.

وتأتى الواقعة بعد أسبوع من إطلاق مسلح الرصاص على تسعة أشخاص وقتله منافسين اثنين فى مسابقة ألعاب فيديو بمدينة جاكسونفيل فى ولاية فلوريدا يوم 26 أغسطس.