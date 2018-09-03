إرهابيان يسلمان نفسيهما للسلطات الجزائرية جنوبى البلاد

الجزائر (أ ش أ)

سلم إرهابيان نفسيهما، اليوم الأحد، للسلطات العسكرية الجزائرية بولاية تمنراست أقصى جنوب البلاد.

وقال بيان صادر عن وزارة الدفاع الجزائرية "إنه فى اطار مكافحة الإرهاب ومواصلة للجهود الحثيثة لقوات الجيش، سّلم إرهابيان نفسيهما اليوم للسلطات العسكرية بتمنراست".

وأوضح البيان أن الإرهابيين هما عبد الله كلغلغ وكنيته "يعقوب حسن"، وولد بادى كلغلغ وكنيته "ساعد"، وتبين أنهما التحقا بالجماعات الارهابية سنة 2010، وكان بحوزتهما بندقيتان آليتان وكمية من الذخيرة.

وأضاف أن هذه العملية التى تضاف إلى سلسلة النتائج النوعية المحققة ميدانيا ، تؤكد اليقظة العالية والحرص الشديد لقوات الجزائرى المرابطة على الحدود فى الحفاظ على سلامة الأراضى الجزائرية وإحباط أية محاولة للمساس بأمن واستقرار البلاد.