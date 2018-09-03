أوكرانيا تبدأ مناورات عسكرية مشتركة مع الحلف الأطلسى

أ ف ب

بدأت أوكرانيا الإثنين مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وعدد من دول حلف شمال الاطلسى ، فيما يتصاعد التوتر مع روسيا على خلفية التمرد المدعوم من الكرملين فى شرق البلاد.

وتجرى المناورات العسكرية السنوية باسم "رابيد ترايدنت" فى قرية ستاريتشى بغرب اوكرانيا وتستمر حتى سبتمبر بمشاركة 2200 جندى من 14 دولة.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى اوكرانيا مارى يوفانوفيتش فى مراسم بدء المناورات إن المشاركين "متضامنون مع اوكرانيا، من أجل أمن أوكرانيا وسيادة أوكرانيا ووحدة أراضى اوكرانيا".

وبدأت المناورات قبل أسبوع من إجراء روسيا أكبر تمارين عسكرية لها منذ الحرب الباردة، فى شرق البلاد بمشاركة الصين ومنغوليا.