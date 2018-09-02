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95 ألف طالب بالدور الثانى للثانوية العامة سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:15 م
95 ألف طالب بالدور الثانى للثانوية العامة سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
وائل ربيعى
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أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التتسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أن عدد طلاب الدور الثانى من الثانوية العامة الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ حتى الآن 95 ألف طالب وطالبة.
 
وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على طلاب الدور الثانى للثانوية العامة والمتخلفين عن المراحل السابقة للتتسيق، الحرص والتأنى خلال ملء رغباتهم على موقع التنسيق، وكذلك ضرورة ملء قائمة الرغبات كاملة وعدم الاكتفاء بعدد معين من الرغبات
 
وحددت وزارة التعليم العالي، الحد الأدنى للتقدم 205 درجةللشعبة العلمية والأدبية بنسبة 50% وذلك لعدد 64575 طالب بالشعبة العلمية، و60592 طالب بالشعبة الأدبية بإجمالي125167طالب .
 
 
 
 
 
 

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التعليم العالى

التنسيق

طلابالدور الثانى




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