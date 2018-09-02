3 مليارات جنيه أرباح متوقعة للهيئة القومية للبريد العام المالى 2017/2018

كتبت هبة السيد

يعقد مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الجديد، أول اجتماعاته خلال الأيام القليلة المقبلة، وتزدحم أجندة مجلس الإدارة بالعديد من الملفات الهامة على رأسها اعتماد النتائج المالية للعام المالى الماضى، والمستهدف تحقيقه العام الجارى، كما يتابع المجلس ملف المشروع القومى لتطوير مكاتب البريد بجميع المحافظات.

وقال المهندس حسين صبور الرئيس الشرفى لجمعية رجال الأعمال المصريين، بشأن اختياره بمنصب عضو مجلس اداره هيئة البريد فى تشكيله الجديد لليوم السابع، أنه يستهدف تقديم افكار خاصة لمساعدة الهيئة فى استثمار أموالها واصولها، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة سيجتمع قريبا بشأن خطط الهيئة القادمة.

وفى هذا الإطار قال طه خالد عضو مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، وعضو لجنة المراجعة بالهيئة، إنه من المقرر أن يناقش أول اجتماع لمجلس الإدارة فى تشكيله الجديد، الكثير من الأمور الهامة من ضمنها النتائج المالية عن العام المالى الماضى 20172018، والتى يتوقع أن تحقق صافى ربح بقيمة 3 مليارات جنيه مقابل 4 مليارات جنيه فى العام المالى السابق 2016/2017، لتواصل الهيئة تحقيق طفرة فى صافى الأرباح.

وعن أساب تراجع صافى الأرباح خلال العام المالى الماضى بقيمة مليار جنيه، أرجع طه خالد، والذى يشغل رئيس مجلس إدارة إحدى كبرى شركات المحاسبة، إلى ارتفاع سعر الفائدة فى البنوك خلال العام الماضى بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى مما حقق زيادة فى عائد الودائع، قبل أن تنخفض خلال الشهور الماضية، بعد تحسن الاقتصاد المصرى، وهو ما أكدته مؤسسات التصنيف الدولية وآخرها وكالة التصنيف الائتمانى "موديز" والتى رفعت النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتأكيد التصنيف عند ‭B3‬.

وعن أسباب تأخر إعلان هيئة البريد عن نتائج أعمال العام المالى الماضى، رجح خالد، سبب ذلك إلى عدم التجديد لرئيس الهيئة الحالى عصام الصغير فى مايو الماضى، مما أدى إلى فراغ منصبه وبالتالى عدم انعقاد مجلس الإدارة، قبل أن يعود مرة أخرى بقرار من رئيس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى فى 16 من يوليو الماضى، مضيفا أن الاجتماع عن نتائج الأعمال قد يكون فى أول اجتماع لمجلس الإدارة خلال القريب العاجل.

وأشار طه، إلى تحسن أداء هيئة البريد خلال الفترة الماضية، بعد إطلاق المشروع القومى لتطوير مكاتب الهيئة وتحويلها إلى مركز متكامل للخدمات البريدية بجانب أداء العديد من الخدمات الحكومية عبر مكاتبها المنتشرة فى كافة أنحاء الجمهورية، معلناً عن الانتهاء من تطوير أكثر من 1000 مكتب بريد قبل نهاية العام حيث تم الانتهاء من تطوير جزء كبير من تلك المكاتب.

وعدد طه خالد، من الخدمات الحكومية التى تقدمها هيئة البريد، مثل خدمة تحديث بيانات بطاقات التموين، وبيع كراسات شروط وحدات الإسكان الاجتماعى، وبعض خدمات مصلحة الأحوال المدنية مثل إعادة إصدار البطاقات الرقم القومى وشهادات الميلاد ووثائق الزواج والطلاق وغيرها، إضافة إلى بعض خدمات أخرى، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع العديد من الوزارات الأخرى لتقديم خدمات حكومية جديدة عبر مراكز الخدمات البريدية المتطورة.

وكشف طه خالد، عن خدمات بريدية جديدة ستقدمها الهيئة خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتسهيل على اصحاب المعاشات وعملاء البريد من انشاء نظام اليكترونى و قراءة بطاقات الرقم القومى وايضا اعتماد بصمة اليد والعين وربطهم بحسابات العملاء وذلك لأول مرة مشيرا لأن هذه الخدمة سيتم إطلاقها بشكل رسمى قريبا إذ أنها مازالت فى المرحلة التجريبية وتم عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات معرض القاهرة الدولى للاتصالات فى مارس الماضى.

وقال إن حجم إيداعات الهيئة تصل من 190 إلى 200 مليار جنيه، كما تمتلك الهيئة لنحو 4000 فرع على مستوى الجمهورية.

من جهته قال يحى ذكى عضو مجلس إدارة الهيئة فى تشكيله الجديد وهو احد خبراء الهندسة الاستشارية وقطاع التشييد بمصر، لـ"اليوم السابع، أن أول اجتماع للمجلس بتشكيله الجديد مازال لم يتحدد، حيث سيتم بحث عدد من القضايا تتعلق بخطط الهيئة خلال الفترة القادمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه وزارة الاتصالات بخطة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية.