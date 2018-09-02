2.7 مليون طفل سورى بلا تعليم.. ومفوضية اللاجئين: نسعى لترميم 17 ألف مدرسة

كتب محمد عبد العظيم

بدأ العام الدراسى الجديد فى العديد من الدول العربية مثل الإمارات والسعودية وغيرها، ومن المقرر أن ينطلق داخل مصر 22 سبتمبر المقبل، وبالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، أعلنت مفوضية اللاجئين داخل سوريا، أن هناك ما يقرب من 2.7 مليون طفل سورى محرومين من التعليم، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها بلادهم.



مفوضية اللاجئين فى سوريا

وأوضحت "المفوضية"، أن هناك أكثر من مليونى طفل داخل سوريا، وقرابة 700 ألف طفل سوري لاجئ في الدول المجاورة، خسروا سنوات من التعليم بسبب الحرب المدمّرة في بلادهم، موضحة إن الآلاف منهم لم يرتادوا المدرسة ولو ليوم واحد، وأن تعليم الأطفال يعني حمايتهم خاصة أن الأطفال خارج المدارس هم عرضة لخطر الموت أو العنف الجنسي والاستغلال والعمالة الرخيصة والزواج المبكر، وكما يوثر التغيّب عن المدرسة سلباً على نموّهم العقلي والاجتماعي.

وتعمل المفوضية على إعادة تأهيل 17 مدرسة مدمّرة داخل سوريا، وعلى إعادة تدريب المعلّمين وتوفير المساعدة.