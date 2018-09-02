19.6 مليار جنيه قيمة تداول البورصة..و42 مليون بـ"النيل" خلال أغسطس

كتب هانى الحوتى

تراجع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 19.6 مليار جنيه خلال شهر أغسطس الماضى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 3740 مليون ورقة منفذة على 375 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 22.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 3937 مليون ورقة منفذة على 434 ألف عملية خلال الشهر السابق.

أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 42.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 45.1 مليون ورقة منفذة على 2057 عملية خلال شهر أغسطس الماضى؛ واستحوذت الأسهم على 67.15% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.85%، جاء ذلك وفقاً للتقرير الشهرى للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 8182 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1902 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 179 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 3231 مليون جنيه بحجم تداول 1534 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 149 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 11413 مليون جنيه بحجم تداول 3435 ورقة مالية منفذة من خلال 329 ألف عملية.