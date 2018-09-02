"يونيفرت للصناعات الغذائية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة يونيفرت للصناعات الغذائية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 30228.1 ألف ورقة بقيمة قدرها 30205.4 ألف جنيه خلال جلسات شهر أغسطس الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الشهرى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 4297.8 ألف ورقة، بقيمة قدرها 3441 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بحجم تداول بلغ 2757.5 ألف ورقة، وبقيمة 1731.1 ألف جنيه.

وجاءت شركتا فرتيكا للصناعة والتجارة وفاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.5 ألف ورقة بقيمة 1.7 ألف جنيه للأولى، 0.1 ألف ورقة مالية بقيمة 1.2 ألف جنيه للثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 45122.9 ألف ورقة مالية بقيمة 42236.6 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 2057 عملية.