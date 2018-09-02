وفد صينى يزور مصر لبحث زيادة الحاصلات الزراعية المصرية

كتب هانى الحوتى

يزور وفد صينى خلال الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر الجارى مصر، لدراسة أصناف جديدة من الحاصلات الزراعية المصرية لتصديرها إلى الصين.

وفى هذا الإطار قال مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الوفد الصينى سيلتقى وزير الزراعة الدكتور عز الدين أبو ستيت، وعدد كبير من رجال الأعمال لبحث أصناف جديدة من الصادرات المصرية مثل التمور والرمان والبطاطس لتصديرها للصين، كما يبحث الوفد خطط الدولة لتحسين جودة المنتجات المصرية، وإنشاء المشروعات الزراعية.

وأشار النجارى، لـ"اليوم السابع"، إلى تحسن الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية إذ حققت زيادة بنسبة 13% خلال 8 شهور (سبتمبر-إبريل) من موسم 2017/ 2018 لتبلغ 3.165 مليون طن مقابل 2.802 مليون طن خلال نفس الفترة من موسم 2016/ 2017، كما ارتفع عدد المصدرين، لافتا إلى تجربة عدد من شباب المصدرين لفتح أسواق جديدة بعدة دول أفريقيا عبر نظام التجارة الحاضرة.

وبلغت الصادرات المصرية للدول الآسيوية نحو 296.928 ألف طن بقيمة 159.162 مليون دولار.