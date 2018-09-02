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وزير شئون الأمم المتحدة البريطانى يبدأ زيارة للسودان بعد غد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:00 ص
وزير شئون الأمم المتحدة البريطانى يبدأ زيارة للسودان بعد غد الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم ( أ ش أ)
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يبدأ مسئول بريطانى رفيع المستوى، زيارة للسودان بعد غد الاثنين، يلتقى خلالها بعدد من كبار المسئولين الحكوميين وموظفى الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدنى السودانى، فى كل من الخرطوم ودارفور.

وأفادت السفارة البريطانية بالخرطوم، فى بيان صحفى اليوم السبت، بأن وزير المملكة المتحدة لشئون الأمم المتحدة، اللورد طارق أحمد خان، سيصل الخرطوم فى الثالث من سبتمبر الجارى.

وأشار البيان إلى أن الوزير سيتعرف على كيفية دعم الأمم المتحدة لشعب السودان من خلال عمليات حفظ السلام والتنمية، كما يزور مشاريع بناء السلام.

ونقل البيان عن الوزير قوله "إن الشعب السودانى يستحق العيش بسلام، والأمم المتحدة لها دور حيوى فى مساعدتهم على تحقيق ذلك، وإن الانتقال من حفظ السلام إلى بناء السلام والتنمية أمر حيوى لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا للسودان".

 


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