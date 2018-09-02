video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:59 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل: تطوير وتحديث نظم إشارات السكة الحديد بتكلفة تبلغ 17 مليار جنيه

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:38 م
وزير النقل: تطوير وتحديث نظم إشارات السكة الحديد بتكلفة تبلغ 17 مليار جنيه الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق
عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووحدة متابعة المشروعات بالوزارة  لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات كهربة اشارات خطوط السكك الحديدية.
 
خلال الاجتماع وفق بيان صحفى، تم استعرض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات بما تشمله من أبراج ومزلقانات وذلك  على خطوط (القاهرة /الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم ،وخط بني سويف /الأقصر  بطول 548 كم  كم ،وخط بنها/ بورسعيد ووصلة الزقازيق_ ابو كبير  بطول ٢١٤كم  ، بالاضافة الى خط طنطا /المنصورة /دمياط بطول ١١٩ كم). 
 
وأكد وزير النقل أن الوزارة تقوم حاليا بعمل تطوير وتحديث نظم الإشارات بإجمالي أطوال ١٠٨٩ كم وبتكلفة إجمالية تبلغ  17 مليار جنيه مشيرا الى  اهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.
 
وأوضح وزير النقل أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني حديث بتصميم يسمح بمسير القطارات بسرعة ١٦٠ كم / س بدلاً من ١٢٠ كم،/ س وزيادة عدد القطارات  في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.
 
ولفت وزير النقل أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.
 
 
ووجه الوزير بالاهتمام بالالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات بالنواحي التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين على هذا النظام الحديث وكذلك الاهتمام بعقود صيانة المشروع مع ضرورة موافاته بتقارير أسبوعية وشهرية عن تقدم الأعمال ، مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً المتابعة من خلال وحدة المتابعة بالوزارة ومن خلال زيارات مفاجئة ومستمرة لهذه المشروعات.
WhatsApp Image 2018-09-02 at 1.29.30 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2018-09-02 at 1.29.32 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2018-09-02 at 1.29.33 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2018-09-02 at 1.29.35 PM (1)
 

 

WhatsApp Image 2018-09-02 at 1.29.35 PM (2)
 

 

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير النقل ومحافظ جنوب سيناء يستقبلان الحجاج بميناء نوبيع.. صور

وزير النقل من جنوب سيناء: نقل 10 آلاف حاج منذ بدء رحلات عودة الحج البرى

السكة الحديد

وزير النقل

تطوير السكة الحديد

هشام عرفات




لا تفوتك
السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى

السيسي يواصل نشاطه بالصين بلقاء رئيس الوزراء ووضع الزهور على النصب التذكارى

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز الأراضى للمتقاعسين عن السداد

مهلة شهر لاستكمال مقدمات حجز الأراضى للمتقاعسين عن السداد

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف: ننفذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لـ"دار مصر" بتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه ونسبة التنفيذ 50% ..عصام بدوى: المدينة تشهد مشروعات تنموية كبرى وتنسيق كامل مع المدن المجاورة

رئيس جهاز 6 أكتوبر يكشف: ننفذ أكثر من 6 آلاف وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لـ"دار مصر" بتكلفة تتخطى الـ5 مليارات جنيه ونسبة التنفيذ 50% ..عصام بدوى: المدينة تشهد مشروعات تنموية كبرى وتنسيق كامل مع المدن المجاورة

كتيبة الأهلى تستعد لإيقاف عجلة الإنتاج الحربى فى السلام.. الليلة

كتيبة الأهلى تستعد لإيقاف عجلة الإنتاج الحربى فى السلام.. الليلة

بعد إعلانها أكثر المدن تلوثا فى العالم..5 أماكن هواها نضيف ممكن تزورها بالقاهرة

بعد إعلانها أكثر المدن تلوثا فى العالم..5 أماكن هواها نضيف ممكن تزورها بالقاهرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة