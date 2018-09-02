وزير النقل: تطوير وتحديث نظم إشارات السكة الحديد بتكلفة تبلغ 17 مليار جنيه

كتب رضا حبيشى

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل اجتماعا موسعا مع رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووحدة متابعة المشروعات بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات كهربة اشارات خطوط السكك الحديدية.

خلال الاجتماع وفق بيان صحفى، تم استعرض الموقف التنفيذى لعدد من مشروعات تطوير وتحديث نظم الإشارات والاتصالات بما تشمله من أبراج ومزلقانات وذلك على خطوط (القاهرة /الإسكندرية بطول ٢٠٨ كم ،وخط بني سويف /الأقصر بطول 548 كم كم ،وخط بنها/ بورسعيد ووصلة الزقازيق_ ابو كبير بطول ٢١٤كم ، بالاضافة الى خط طنطا /المنصورة /دمياط بطول ١١٩ كم).

وأكد وزير النقل أن الوزارة تقوم حاليا بعمل تطوير وتحديث نظم الإشارات بإجمالي أطوال ١٠٨٩ كم وبتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليار جنيه مشيرا الى اهمية هذه المشروعات لزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

وأوضح وزير النقل أن تحديث نظم الاشارات يهدف إلى استبدال النظام الحالي بآخر اليكتروني حديث بتصميم يسمح بمسير القطارات بسرعة ١٦٠ كم / س بدلاً من ١٢٠ كم،/ س وزيادة عدد القطارات في اليوم، مع تخفيض زمن الرحلة، وتحقيق أعلى معدلات التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات، وضمان الأمان للركاب.

ولفت وزير النقل أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة مسير القطارات عبر الشاشات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة، وتسجيل جميع هذه المحادثات لمدة شهر على الأقل.

ووجه الوزير بالاهتمام بالالتزام بالجداول الزمنية لهذه المشروعات بالنواحي التدريبية للمهندسين والفنيين العاملين على هذا النظام الحديث وكذلك الاهتمام بعقود صيانة المشروع مع ضرورة موافاته بتقارير أسبوعية وشهرية عن تقدم الأعمال ، مشيراً إلي أنه سيتم أيضاً المتابعة من خلال وحدة المتابعة بالوزارة ومن خلال زيارات مفاجئة ومستمرة لهذه المشروعات.