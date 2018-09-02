وزير التموين يجتمع مع اللجنة العليا للأرز استعدادا لموسم التوريد المحلى 2018

كتب مدحت وهبة

بحث الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال اجتماعه اليوم مع اللجنة العليا للأرز، استعدادات الوزارة لتوريد الأرز الشعير المحلى موسم 2018 بحضور ممثلى الهيئة العامة للسلع التموينية- الشركة القابضة للصناعات الغذائية- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية فى بيان لها اليوم/الأحد/ أنه تم خلال الاجتماع وضع مجموعة من الضوابط والقواعد المنظمة لتسويق وتسليم الأرز الشعير المحلى موسم 2018 واستلام الأرز الأبيض، مشيرة إلى أنه من المقرر تسويق وتوريد الأرز لحساب الهيئة العامة السلع التموينية، ويكون توريد المحصول اختياريا اعتبارا من 15/9/2018 حتى 15/11/2018 على أن يقتصر تسويق الأرز الشعير لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية للجهات المسوقة التابعة لوزارة التموين وهى (الشركة القابضة للصناعات الغذائية- الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين).

وأشارت إلى أنه من المقرر أن يصدر قراراً وزاريا مشتركا خلال أيام من الوزراء المعنيين (التموين والتجارة الداخلية- الزراعة وإستصلاح الأراضى- المالية) بشأن ضوابط توريد الأرز الشعير، والمقرر به تحديد أسعار شراء الطن من الأرز الشعير بنوعية (رفيع الحبة - عريض الحبة).

وأوضح البيان أن المصيلحى استعرض السعات التخزينية والمواقع الفارغة التابعة للجهات المسوقة والتى تصلح لاستخدامها فى تخزين الأرز الشعير على غرار القمح ولا يسمح بتخزين الأرز الشعير إلا فى المواقع التخزينية التابعة لهذه الجهات والتى يتم معاينتها واعتمادها من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة، وأكد أن من أهم الضوابط المحددة لاستلام الأرز هى ألا تقل درجة النظافة عن 94%، ونسبة الرطوبة لا تزيد على %14.

وأشار البيان إلى أنه تم وضع مجموعة من الضوابط المنظمة والتى سيعلن عنها تفصيلياً فى القرار الوزارى المشترك، مشدداً على انه ستكون هناك عدة لجان بمواقع الاستلام مسئولة عن استلام المحصول وفقاً لهذه الضوابط المُنظمة وتشمل اللجان فى عضويتها مندوب من (وزارة التموين- وزارة التجارة والصناعة- وزارة الزراعة – مندوب عن الجهة المسوقة- مندوب من جمعية القبانية).