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وزير البترول يجتمع بشركات الغاز ويطالب بتسهيل إجراءات التوصيل للمنازل

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:17 ص
وزير البترول يجتمع بشركات الغاز ويطالب بتسهيل إجراءات التوصيل للمنازل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
كتب: أحمد أبو حجر
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عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعاً موسعاً ضم رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعى بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال.

 

وبحسب بيان للوزارة اليوم الأحد، تم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لتعاقدات المواطنين فى إطار مبادرة وزارة البترول لتقسيط تكلفة مساهمة المواطنين للتوصيل على فاتورة الاستهلاك بواقع 30 جنيهاً شهرياً لمدة 6 سنوات فى المناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة فى إطار المشروع القومى، ووجه الوزير بالعمل على التيسير على المواطنين خلال التعاقد والتركيز على المناطق الشعبية ذات الكثافة السكانية المرتفعة لتحقيق أقصى استفادة من قرار التقسيط.

 

وخلال الاجتماع تم استعراض المناطق الجديدة التى سيدخلها الغاز خلال هذا الشهر والتى تشمل منطقتى طناش والعياط بالجيزة والإسكان القومى بمدينة العاشر من رمضان ومدينة بيلا بكفر الشيخ وقرية رياض باشا ببنى سويف ومشروع الأسمرات بالقاهرة وقرية فشيا سليم بالغربية.

 

وشدد الملا على أهمية سرعة تنفيذ الأعمال بكل دقة ومد الشبكات الأرضية والتحويلات فى مختلف مناطق الجمهورية والعمل بفكر جديد من خلال تجميع فرق العمل فى المناطق الجاهزة للتوصيل لتنفيذ أكبر عدد ممكن من توصيل الغاز للوحدات السكنية.

 

يذكر أن عدد الوحدات التى تم توصيلها بالغاز الطبيعى منذ بدء النشاط فى عام 1981 وحتى نهاية أغسطس الماضى بلغ 8.9 مليون وحدة سكنية.


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