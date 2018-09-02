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وزير الأوقاف يكشف قراءة جديدة للتراث تواكب العصر وتحاصر الفكر المتطرف

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:09 م
وزير الأوقاف يكشف قراءة جديدة للتراث تواكب العصر وتحاصر الفكر المتطرف محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على أن مهمة وزارة الأوقاف متنوعة: دعوية، وعلمية، واجتماعية، وأن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يقوم بمهمة كبيرة فى النشر العلمى المستنير.

 

وأضاف الوزير، خلال لقائه بباحثى المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أنه سيفتح الباب أمام الباحثين المتميزين بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية للمشاركة العلمية والدعوية فى مجلة منبر الإسلام التى تصدر عن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وكذلك فى مجال الموسوعات العلمية وتحقيق التراث للإفادة من جميع الجهود البناءة لجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها.

 

وأشار الوزير، إلى السعى إلى قراءة جديدة للتراث تواكب العصر وتحاصر الفكر المتطرف، وتشجيع العقول المستنيرة والمعطاءة للمشاركة فى المقالات العلمية بمجلة منبر الإسلام

 

قال بيان صحفى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الوزارة بالجانب العلمى وتنقية التراث، والعناية به ترأس اليوم الأحد 2 / 9 / 2018م معالى وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اجتماعًا موسعًا مع الباحثين بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


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