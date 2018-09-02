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هشام بشرى نائبا لرئيس جامعة بنى سويف خلفا لمحافظ القليوبية الحالى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:45 م
هشام بشرى نائبا لرئيس جامعة بنى سويف خلفا لمحافظ القليوبية الحالى الدكتور هشام بشرى
بنى سويف أيمن لطفى
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أصدر منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف قراراً اليوم بتكليف الدكتور هشام بشرى سيد محمد الخولى الاستاذ بكلية الطب البشرى – قائماً بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – لحين تعيين نائب، وذلك بعد تعيين "الدكتور علاء عبدالحليم نائب رئيس الجامعة السابق محافظا للقليوبية.

جدير بالذكر أن الدكتور هشام بشرى حاصل على بكالوريوس الطب جامعة عين شمس عام 1983 والماجستير عام 1988 بتقدير عام جيد جدا والدكتوراه عام 1996 وهو أول من أدخل القسطرة القلبية وتوسيع الشرايين التاجية والصمامات ببنى سويف، كما شغل منصب رئيس قسم القلب بالمستشفى الجامعى وصولا لمنصب مدير عام المستشفى الجامعى عام 2015، ثم مستشاراً لرئيس الجامعة للقطاع الطبى.

 

 

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