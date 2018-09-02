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نقيب الزبالين يطالب محافظ القاهرة الجديد بعقد اجتماع لبحث منظومة النظافة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:00 ص
نقيب الزبالين يطالب محافظ القاهرة الجديد بعقد اجتماع لبحث منظومة النظافة شحاتة المقدس نقيب الزبالين بالقاهرة الكبرى
كتبت آية دعبس
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طالب شحاتة المقدس، نقيب الزبالين بالقاهرة الكبرى، بعقد اجتماع مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الجديد، وذلك لبحث منظومة النظافة فى المحافظة، وذلك لبحث إمكانية رفع كفاءة المنظومة، والحفاظ على حقوق العاملين بالنظافة.
 
وأوضح المقدس، لـ"اليوم السابع"، أن أعضاء النقابة بدؤوا فى استلام العمل بالأحياء، لجمع القمامة من المنازل، بشكل تدريجى منذ بدء تخارج الشركات الأجنبية منها، مؤكدا على استعداد النقابة للتعاون المشترك وتقديم كل الدعم الفنى والاستشارى للمحافظة، للوصول إلى منظومة إدارة مخلفات لائقة.
 
 

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نقيب الزبالين

محافظ القاهرة

شحاتة المقدس




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