video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 11:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

نقيب الإعلاميين يعلن استبعاد محجوب سعدة من منصب السكرتير العام

الأحد، 02 سبتمبر 2018 10:22 ص
نقيب الإعلاميين يعلن استبعاد محجوب سعدة من منصب السكرتير العام حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين
كتب محمد صبحى
إضافة تعليق
أكد حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين، إن مجلس إدارة النقابة انتهى فى اجتماعه الأخير على استبعاد محجوب سعدة من منصب السكرتير العام للنقابة، موضحا أن القرار جاء بأغلبية 8 أعضاء وهم حمدى الكنيسى ورشا نبيل وأيمن عدلى وريهام إبراهيم وخالد فتوح ونادية مبرول وحمدى متولى وممدوح يوسف.

وأضاف الكنيسى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن الخلاف ليس بين النقيب والسكرتير العام ولكنه بين محجوب  سعدة وأغلبية أعضاء النقابة، موضحا أن قرار المجلس بأغلبيته يمثل العوده إلى قرار بتشكيل اللجنة التأسيسية، وهو القرار الذى خلا من منصب السكرتير العام، ولكن الحاح سعدة بأن  يكون له أى موقع أو  مكان ومستعد يقوم بهذا الدور فوافقت على ذلك وديا  ولكن بعد توليه هذا المنصب عمل مشاكل كثيرة مازالنا نعالج بعضها حتى الآن.

وتابع نقيب الإعلاميين تصريحه بالقول أنه تم إسناد العمل الإدارى إلى المدير التنفيذى للنقابة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حمدى الكنيسى يكشف قانونية اجتماعات نقابة الإعلاميين ويرد على أزمة تأشيرات الحج

بيان لسكرتير نقابة الإعلاميين يهاجم حمدى الكنيسى بسبب تأشيرات الحج

مجلس النواب

اخبار السياسة

اخر الاخبار

اخبار عاجله




لا تفوتك
علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

علماء دنماركيون: استخدام القمح فى تحديد الحمل يرجع للمصريين القدماء

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

مستشار رئيس الوزراء: تسليم وحدات إسكان العاصمة الإدارية بداية من ديسمبر

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

عروس النيل تكشف أسرار حياتها لـ"اليوم السابع".. لبنى عبد العزيز: تزوجت عن إعجاب من أول نظرة وودعت الفن فى عز نجوميتى.. وتؤكد: "هاميس" أصابتنا بلعنة الفراعنة.. وحلفاء الإخوان هددونى لأنى من جنود 30 يونيو

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

"صمت العملاء" يهدد نشاط الاستخبارات الأمريكية لاختراق موسكو.. نيويورك تايمز تكشف توقف عملاء الـCIA فى روسيا عن إرسال تقاريرهم.. طرد الدبلوماسيين أثر على عمل الوكالة.. وواشنطن تعتمد على الاختراق الإلكترونى

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

فوائد العنب لجسم الإنسان أبرزها الوقاية من السرطان والزهايمر

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

شركة صينية تبتكر هاتفا يمكن ارتداؤه حول المعصم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة