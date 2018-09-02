نقيب الإعلاميين يعلن استبعاد محجوب سعدة من منصب السكرتير العام

كتب محمد صبحى

أكد حمدى الكنيسى نقيب الإعلاميين، إن مجلس إدارة النقابة انتهى فى اجتماعه الأخير على استبعاد محجوب سعدة من منصب السكرتير العام للنقابة، موضحا أن القرار جاء بأغلبية 8 أعضاء وهم حمدى الكنيسى ورشا نبيل وأيمن عدلى وريهام إبراهيم وخالد فتوح ونادية مبرول وحمدى متولى وممدوح يوسف.

وأضاف الكنيسى فى تصريح خاص لـ" اليوم السابع " أن الخلاف ليس بين النقيب والسكرتير العام ولكنه بين محجوب سعدة وأغلبية أعضاء النقابة، موضحا أن قرار المجلس بأغلبيته يمثل العوده إلى قرار بتشكيل اللجنة التأسيسية، وهو القرار الذى خلا من منصب السكرتير العام، ولكن الحاح سعدة بأن يكون له أى موقع أو مكان ومستعد يقوم بهذا الدور فوافقت على ذلك وديا ولكن بعد توليه هذا المنصب عمل مشاكل كثيرة مازالنا نعالج بعضها حتى الآن.

وتابع نقيب الإعلاميين تصريحه بالقول أنه تم إسناد العمل الإدارى إلى المدير التنفيذى للنقابة.