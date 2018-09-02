موجز أخبار الساعة 1 ظهرا.. نشاط مكثف للرئيس السيسى فى الصين

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها النشاط المكثف للرئيس السيسى خلال زيارته للصين

وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

الرئيس السيسى يلتقى رئيس مجلس الدولة الصينى



مباحثات الرئيس السيسى مع رئيس مجلس الدولة الصينى

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس مجلس الدولة الصينى لى كه تشيانج فى دار ضيافة الدولة دياويوتاى فى بكين، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات خاصة الاقتصادية.

2.7 مليون طفل سورى بلا تعليم.. ومفوضية اللاجئين: نسعى لترميم 17 ألف مدرسة



سوريا - صورة أرشيفية

بدأ العام الدراسى الجديد فى العديد من الدول العربية مثل الإمارات والسعودية وغيرها، ومن المقرر أن ينطلق داخل مصر 22 سبتمبر المقبل، وبالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، أعلنت مفوضية اللاجئين داخل سوريا، أن هناك ما يقرب من 2.7 مليون طفل سورى محرومين من التعليم، بسبب الظروف الصعبة التى تمر بها بلادهم.

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس



افتتاح معرض مبادرة كلنا واحد

شهدت معارض "كلنا واحد" المنتشرة على مستوى الجمهورية، إقبال كبير من المواطنين عليها، لشراء مستلزمات الدراسة بأسعار مخفضة، ضمن المبادرات الإنسانية التى تطلقها وزارة الداخلية برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

رئيس جامعة القاهرة يعلن تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى للمصروفات ورسوم المدن



الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة اتخذت إجراءات أدت إلى مرور دورة تعليمية كاملة بدون أية مشكلات، خاصة مع قرارات إصلاحية للعاملين بالجامعة ورفع رسوم السفر لأعضاء هيئة التدريس، إلى جانب تحول الجامعة تدريجيًا إلى اللامركزية وتفعيل سلطة العمداء، وهو الأمر الذى ساعد على سرعة إنهاء الأعمال بالجامعة، معلنا تفعيل خدمة الدفع الإلكترونى للمصروفات الدراسية ورسوم المدن الجامعية، في إطار ما يتوافق مع استراتيجية الجامعة الجديدة.

9 نصائح من "التعليم العالى" لطلاب المرحلة الثالثة من التنسيق.. تعرف عليها



التنسيق الالكترونى 2018

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عدد من النصائح لطلاب المرحلة الثالثة والدور الثانى من الثانوية العامة، الذى يتبقى يومين فقط على تنسيق رغباتهم.

بالفيديو.. بعثة حجاج القوات المسلحة تشكر الشئون المعنوية على براعة التنظيم

وجه حجاج بيت الله الحرام الشكر لإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة على البراعة فى التنظيم وحسن سير مناسك الحج بشكل جعل الحجاج يشعرون بالراحة فى أداء مناسكهم.