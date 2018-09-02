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الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:22 م
خالد صلاح
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مقتل قيادى حوثى فى غارة للتحالف العربى بالحديدة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:31 م
مقتل قيادى حوثى فى غارة للتحالف العربى بالحديدة قوات التحالف العربى ـ صورة أرشيفية
عدن (أ ش أ)
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أفادت تقارير إعلامية أن القيادى الحوثى الميدانى وأحد المتخصصين فى الصواريخ، طه على أحمد الحملى، لقى مصرعه اليوم الأحد، فى غارة لطائرات تحالف دعم الشرعية فى منطقة الدريهمى بجبهة الساحل الغربى جنوب محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر لقناة (العربية) الإخبارية أن الحملى يعد أحد أبرز القيادات العسكرية الميدانية، حيث ساهم فى تطوير بعض أنواع الصواريخ الباليستية.

يذكر أن أنباء أفادت، الجمعة الماضية، بمقتل القيادى فى ميليشيات الحوثى، عبد الخالق الحوثى، وعدد من مرافقيه بغارة للتحالف على مزرعة فى مديرية باجل فى الحديدة.

 وفى السياق ذاته أكدت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأحد، سقوط قتلى وجرحى من مليشيات الحوثى فى مواجهات مع القوات اليمنية المشتركة فى مدينة (الدريهمى) جنوبى الحديدة.

وقالت المصادر، وفقا لما ذكرته قناة (العربية الحدث)، أن القوات المشتركة ضيقت الخناق والحصار على المتمردين الذين يتحصنون بالمدنيين داخل المدينة.

من جانبها، أعلنت (ألوية العمالقة) عن قطع خط الإمداد الوحيد لمليشيات الحوثى الذى يمر بالمحور الجنوبى لمدينة (الدريهمي) بعد أن طوقت المحور الشمالى والشرقى والغربي.

وكانت مصادر يمنية محلية قالت، فى وقت سابق، أن مليشيات الحوثى الانقلابية استهدفت قافلة إغاثية كانت فى طريقها إلى المتضررين من اعتداءات المتمردين فى محافظة الحديدة.

 


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