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مقاتلات التحالف العربى تدمر مقرات للحوثيين فى محافظة الحديدة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 09:02 م
مقاتلات التحالف العربى تدمر مقرات للحوثيين فى محافظة الحديدة قوات التحالف العربى
صنعاء (أ ش أ)
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قصفت مقاتلات التحالف العربى تجمعا لميليشيات الحوثى فى إحدى مقراتهم العسكرية الواقعة على أطراف مدينة الحديدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الميليشيات.

ونقلت قناة "سكاى نيوز" اليوم الأحد، عن مصادر يمنية أن القصف استهدف مبنى حكوميا تستخدمه الميلشيات لجمع تعزيزاتها العسكرية.

ويأتى هذا فى وقت أعلنت فيه ألوية العمالقة قطع خط الإمداد الوحيد لميليشيات الحوثى الذى يمر بالمحور الجنوبى لمديرية الدريهمى بعد أن طوقت المحاور الشمالية والشرقية والغربية للمديرية.

من جهة أخرى ، تواصل فرق الهندسة التابعة لقوات المقاومة اليمنية فى الساحل الغربى نزع الألغام التى زرعتها ميليشيات الحوثى فى المناطق التى كانت تسيطر عليها.

 


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