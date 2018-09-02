مع اقتراب بداية الدراسة.. التعليم تؤكد عدم ربط تسليم الكتب بالمصروفات

كتب محمود طه حسين

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الاستعداد لبدء العام الدراسى الجديد 22 سبتمبر الجارى، على مستوى جميع الصفوف الدراسية من مرحلة رياض الأطفال وحتى الثالث الثانوى.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع"، إن الكتب ستكون جاهزة مع بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس، بعد أن تسلمت المديريات نسبة كبيرة منها.

وأضافت المصادر، أن تسليم الطلاب للكتب غير مرهون بسداد الطالب المصروفات الدراسية، خاصة طلاب مدارس اللغات والحكومية.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه مع انطلاق العام الدراسى الجديد 2018، 2019 سوف يشهد العام الدراسى استقرار فيما يتعلق بتسليم الطلاب للكتب خاصة من الصف الثاني الابتدائى حتى الثالث الثانوى.