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مصرع طبيب مصرى أيرلندى بعد سقوطه من شرفة شقته بالدور السابع فى المنصورة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:29 م
مصرع طبيب مصرى أيرلندى بعد سقوطه من شرفة شقته بالدور السابع فى المنصورة جثه - أرشيفية
الدقهلية شريف الدبب
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لقي طبيب شاب مصري حاصل على الجنسية الأيرلندية، مصرعه بمدينة المنصورة، إثر سقوطه من شقته بالدور السابع المتواجد فيها بمفرده، بمنطقة حي الجامعة.

وتلقى اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية بورود بلاغ الى العقيد حسام الجداوي مأمور قسم شرطة أول المنصورة بورود بلاغ من أهالي منطقة شارع جيهان بسقوط شاب من شرفة شقته في الشارع جثة هامدة ويرتدى ملابسه كاملة .

وعلي الفور انتقل الرائد حمدي الطنبولي، رئيس مباحث القسم، إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعي أحمد علي أمين يونس طبيب بشري 27 سنة مصري حاصل على الجنسية الأيرلندية. ويقضي اجازته السنوية ، و اسرته موجودة بايرلندا.

وبسؤال خاله المهندس عمرو. م  40 سنة، رجح ان سقوطه من الشقة بسبب اختلال توازنه، خاصة وأنه سمعته نظيفة وشقته لا يوجد بها بعثرة ومفتوحة بالمفتاح، وأنه كان بمفرده في الشقة لقضاء إجازته.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق و التى أمرت بتشريح الجثمان لمعرفة أسباب الوفاة.

 

 

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