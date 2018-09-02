مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى مع توك توك بأسيوط

أسيوط – هيثم البدرى

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 6 آخرين فى حادث تصادم سيارتين ملاكى مع توك توك بطريق القوصية الزراعى بمحافظة أسيوط.

وكان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد بوصول بلاغ من الأهالى بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى مع توك توك بطريق القوصية فزارة دائرة المركز ووقوع متوفى و6 مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين ومصرع سائق التوك توك "ع.ع.م" 14 سنة وإصابة 6 آخرين وتم نقل المصابين إلى مستشتفى أسيوط الجامعى وتم تحرير المحضر اللازم وجار استكمال الإجراءات القانونية.