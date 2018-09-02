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مساعد محافظ كفر الشيخ :حملات إزالة إشغالات وتعديات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:48 م
مساعد محافظ كفر الشيخ :حملات إزالة إشغالات وتعديات مساعد محافظ كفر الشيخ يتابع حملات النظافة
كفر الشيخ - محمد سليمان
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تفقد اللواء حمدى محمود الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، ورئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال استكمال التجميل والتوسعة الجديدة بمنطقة السمادونى كوبرى البدالة، مع خط التنظيم، وذلك عقب الانتهاء من أزاله العقار المجاور للمسجد ونقل محول الكهرباء وزرع أعمدة إنارة جديدة موازية لخط التنظيم الجديد. 

وقال الحشاش، أنه تم أعمال تجميل ورصيف موحد للمنطقة بالكامل، ورفع كفاءة الشارع ليساعد على السيولة المرورية، وأنه تابع بدء العمل بعدايه نفقيه والتى تربط محطة مياه الكشلة بمنطقة سيدى إبراهيم وداير الناحية.

وأضاف مساعد محافظ كفر الشيخ، ان المحافظة ستشهد خلال الأيام القادمة حملة إزالة الإشغالات بمدينة دسوق، وإزالة التعديات على الأراضى، والأدوار المخالفة

 


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