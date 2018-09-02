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محافظ مطروح يرفض باقات الزهور من أى شخص أو جهة فى أول أيام عمله

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:33 م
محافظ مطروح يرفض باقات الزهور من أى شخص أو جهة فى أول أيام عمله اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح
مطروح – حسن مشالى
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وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، فور وصوله ديوان عام المحافظة وتسلم مهام عمله، اليوم الأحد، بعدم تلقى باقات الزهور أو الهدايا، من أى شخص أو جهة، ويعقد حالياً اجتماعاً مغلقاً مع مديرى المديريات والإدارات ورؤساء مجالس المدن.

 

ورفض " الغرابلى" خلال استقباله للصحفيين، الإدلاء بأية تصريحات صحفية، فى الوقت الحالى، مؤكداً أنه يستطيع الإدلاء بتصريحات براقة لكنها لن تكون حقيقية، لكن يمكن متابعته ميدانيا وستكون له تصريحات خلال العمل على أرض الواقع وفى الشارع وليس من داخل مكتبه.

 

وأضاف محافظ مطروح الجديد، أنه سيبدأ عمله وتحركاته عقب اجتماعه مع مسئولى الأجهزة المختلفة والتعرف عليهم وعلى العمل والمشكلات فى كافة القطاعات.

 

وكان اللواء مجدى الغرابلى، قد فاجأ الجميع بحضوره للديوان العام، الساعة 8.45 صباحاً، ليفوت بذلك الاستقبال الشعبى والرسمى المتعارف عليه مع كل محافظ جديد.

 

واستقبل المحافظ بمكتبه السكرتير العام والسكرتير المساعد، ثم تفقد مكتب السكرتارية والقاعات الملحقة بمكتبه، كما استقبل الصحفيين قبل دخوله الاجتماع التنفيذى، وأكد أنه يعلم أهمية الصحافة والإعلام ودورهما فى رصد المشكلات، وتسليط الضوء على القضايا التى تهم المواطنين، وسيكون بيننا تعاون فى إطار المصلحة العامة، مشيراً إلى أن عمله بالشئون المعنوية فى القوات المسلحة، كان مرتبطا بالتعامل مع الإعلام.


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