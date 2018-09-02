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محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقفط

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:10 م
محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات بقفط اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا
قنا – هند المغربى
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 قاد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، حملة  مكبرة لإزالة تعديات عدد من المواطنين بالبناء على الأراضي الزراعية بطريق قفط القصير، رافقه اللواء محمود حمزه نائب مدير أمن قنا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.

وأكد محافظ قنا، أن الحملة قامت بتفيذ 4 قرارات إزالة ( قرار رقم 133 لسنة 2016 على مساحة حوالي 175 م2 عبارة عن دور أرضى وأعمدة خرسانية -  قرار رقم 1431 لسنة 2014 علي مساحة حوالي 400 م2 عبارة عن منزل من 3 طوابق واعمدة خرسانية -  قرار رقم 644 لسنة 2015 عبارة عن سور واعمدة خرسانية - قرار رقم 2094 لسنة 2015 عبارة عن منزل من دور ارضي واعمدة خرسانية )  .

وأوضح الهجان، أنه تم استخدام عدد من المعدات الثقيلة لتنفيذ قرارات  الإزالة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، مدعومة بعدد آخر من معدات مدينة قنا، وسط تأمين كامل من قوات الأمن المركزى.

وأكد المحافظ علي استمرار حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية، بكافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون .

 


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