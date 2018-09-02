محافظ بني سويف يشارك في تسليم احتياجات 5 ألاف أسرة من الزي المدرسي "مجانا" قبل بداية العام الدراسي

بنى سويف : هانى فتحى

شارك المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف ، فى تسليم الزي المدرسي لعدد من التلاميذ والطلاب، بالمعرض الذي تقوم بتنظيمه مؤسسة نهضة بني سويف لتوزيع الزي المدرسي "بالمجان" على الأسر الأولى بالرعاية ،وذلك بقاعة نادي المعلمين بمدينة بني سويف، حيث تستهدف مساعدة 5 ألاف أسرة فقيرة في توفير الزي المدرسي لأولادهم في مرحلة التعليم الأساسي ، وذلك في اطار التعاون المشترك بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني في دعم احتياجات المواطنين خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأعرب المحافظ عن سعادته لوجوده بين أبناء التلاميذ ومشاركتهم فرحتهم في هذه المناسبة، ومشيدا بجهود وأنشطة مؤسسة نهضة بني سويف ودورها الكبير في المجال التطوعي والخيري والذي يسهم في توفير الرعاية والدعم للفئات والأسر الأكثر احتياجاً خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

وفي لفتة طيبة شارك المحافظ عدد من الطلاب في إختيار الأنسب لهم من الملابس ، وهي اللفتة التي أدخلت على نفوس التلاميذ السرور والسعادة ، وعبر عنها الأهالي بأن محافظ بني سويف هو بمثابة الأب لكل أبناء المحافظة ، وتفقد المحافظ جانبا من المعرض الذي أقامته المؤسسة لعرض الزي المدرسي والذي تضمن تشكيلات متنوعة وبمقاسات مختلفة من مرايل وبنطلونات وأحذية لاتاحة الفرصة أمام الأطفال للاختيار بحسب رغباتهم.

من جانبه أوضح وليد حسين المدير التنفيذي لمؤسسة نهضة بني سويف، أن الأطفال تم اختيارهم طبقاً للبحث الاجتماعي الذي قام به فريق من الباحثين بالمؤسسة لتحديد الأسر الأكثر احتياجاً بكافة قرى و مراكز المحافظة وبحسب المعايير التيى حددتها المؤسسة، مشيراً إلى أنه يتم تقديم زي مدرسي وحذاء لكل طفل وطفلة في المرحلتين الإبتدائي والاعدادي، حيث تم إعداد جداول زمنية لتقسيم أبناء كل قرية على فترات متقاربة لاختيار الزي والحذاء بحسب رغبة الأطفال.