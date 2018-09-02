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محافظ الوادى الجديد يوجه بعقد مؤتمر علمى بمشاركة حملة الماجستير والدكتوراه

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:38 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بعقد مؤتمر علمى بمشاركة حملة الماجستير والدكتوراه جانب من الاجتماع
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي اليوم الأحد، بالإعداد لمؤتمر علمي موسع خلال الأيام القادمة بمشاركة حملة الماجستير والدكتوراه من أبناء المحافظة، للتعرف على رؤيتهم وأفكارهم ومقترحاتهم لتحقيق التنمية بالوادي الجديد، وأكد المحافظ على ضرورة التواصل مع أبناء الوادى الجديد من حملة الماجستير والدكتوراه والعلماء فى مختلف تخصصاتهم. 
 
 
وقال الزملوط، إنه سيتم توجيه الدعوة لحملة الماجستير والدكتوراه لحضور هذا المؤتمر العلمى، بهدف عرض مقترحاتهم ورؤيتهم لكيفية النهوض بالمحافظة وتحقيق التنمية الاقتصادية فى كافة المجالات، والتعرف على كل ما هو جديد فى المجالات العلمية التى يمكن من خلالها الاستفادة فى التنمية بالمحافظة.

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