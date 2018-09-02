محافظ الوادى الجديد يوجه بضرورة تشغيل الوحدات المحلية بالطاقة الشمسية

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .

ووجه المحافظ خلال الإجتماع بضرورة تشغيل مباني الوحدات المحلية لمراكز المدن بنظام الطاقة الشمسية ، و ضرورة الإنتهاء من الزي المدرسي ، وذلك بحد أقصي 15 سبتمبر الجاري لطرحه امام المواطنين قبل بدء الدراسة بوقت كاف.

كما وجه المحافظ فى تصريحات صحفية له ، بسرعة الانتهاء من مشروع سترة بالداخلة وتجهيزه بكافة الخدمات والمستلزمات ، مشدداً بضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الجاري العمل خاصة الخدمية .