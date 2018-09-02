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الأحد، 02 سبتمبر 2018 05:54 م
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محافظ الوادى الجديد يوجه بضرورة تشغيل الوحدات المحلية بالطاقة الشمسية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:33 م
محافظ الوادى الجديد يوجه بضرورة تشغيل الوحدات المحلية بالطاقة الشمسية جانب من الاجتماع
الوادى الجديد - ماهر أبو نور
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ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور اللواء أشرف مصطفي سكرتير عام المحافظة ، والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة .
 
ووجه المحافظ خلال الإجتماع بضرورة تشغيل مباني الوحدات المحلية لمراكز المدن بنظام الطاقة الشمسية ، و ضرورة الإنتهاء من الزي المدرسي ، وذلك بحد أقصي 15 سبتمبر الجاري لطرحه امام المواطنين قبل بدء الدراسة بوقت كاف. 
 
كما وجه المحافظ فى تصريحات صحفية له ، بسرعة الانتهاء من مشروع سترة بالداخلة وتجهيزه بكافة الخدمات والمستلزمات ، مشدداً بضرورة الإنتهاء من كافة المشروعات الجاري العمل خاصة الخدمية .

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