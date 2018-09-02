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محافظ القاهرة يوجه بتوفير البدائل قبل غلق كوبرى السيدة عائشة ومنع الإشغالات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:44 م
محافظ القاهرة يوجه بتوفير البدائل قبل غلق كوبرى السيدة عائشة ومنع الإشغالات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، على حتمية توفير البدائل المناسبة لتحقيق السيولة المرورية بميدان السيدة عائشة بمعرفة الادارة العامة للمرور وجهاز هندسة وتخطيط المرور بالمحافظة والمتخصصين قبل غلق كوبري السيدة عائشة في اي اتجاه لاستكمال أعمال تطوير أعلي الكوبري والتي تم الانتهاء من أعمال الاصلاح والترميم لجسم الكوبري من أسفل بنسبة 95% وجاري العمل في الباكية الاخيرة من إجمالى 13 باكية .
 
وأشار المحافظ خلال جولته اليوم بميدان السيدة عائشة، الي انه تم الانتهاء من اعداد موقف عام لسيارات السرفيس يسع حوالي 600 سيارة تربط الميدان بمعظم أحياء القاهرة بعيدا عن وسط الميدان وشدد علي المدير التنفيذي لمشروع نقل الركاب بالتنسيق مع الادارة العامة لمرور القاهرة بعدم السماح قطعياً بتواجد سيارات خارج الموقف المخصص لها .
 
وتفقد المحافظ الجولة أعمال تطوير حديقة السيدة عائشة والتي يتزامن الاعمال بها مع اعمال تطوير الميدان والتي تم تزويدها بنافورة وأشجار ونخيل وبرجولات بالإضافة الي دورات مياه لخدمة روادها.
 
كما تفقد أعمال انشاء سوق نموذجي لتجميع الباعة الجائلين والذين تم حصرهم بمعرفة أجهزة الحي بالتعاون مع مباحث قسم الخليفة لإخلاء الميدان تماماً من الباعة الجائلين وطالب بسرعة نقلهم وإخلاء الميدان وعدم السماح قطعياً بتواجد أي اشغالات بعد التسكين .
 
رافق المحافظ في جولته اللواء أحمد فؤاد نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء هاني شنيشن مدير مديرية الاسكان واللواء محمود عبدالخالق مدير الادارة العامة لمرور القاهرة وصادق عبد المقصود رئيس حي الخليفة وم.أشرف حلمي مدير مديرية الطرق وعدد من قيادات المحافظة .
 
 

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