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الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:28 م
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محافظ الفيوم يستقبل أسرة مجند استشهد بسيناء

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:14 م
محافظ الفيوم يستقبل أسرة مجند استشهد بسيناء محافظ الفيوم
الفيوم – رباب الجال
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استقبل اللواء عصام سعد محافظ الفيوم صباح اليوم بمكتبه، أسرة الشهيد مصطفي أحمد أحمد عبد ربه الذي أستشهد في الأحداث الإرهابية التي وقعت بشمال سيناء في الخامس والعشرين من أغسطس عام 2018، بحضور ليلي قاسم مقرر المجلس القومي للمرأه بالفيوم.

وخلال اللقاء استمع محافظ الفيوم لمطالب أسرة الشهيد التي تمثلت في إطلاق اسمه علي إحدي مدارس المحافظة وتوفير فرصة عمل لشقيقه.

واستجاب المحافظ لمطالب الأسرة وأحال الطلب الخاص بإطلاق اسم الشهيد علي إحدي المدارس للجنة المسميات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو إطلاق اسم الشهيد على مدرسة مناسبة تخليداً لذكراه ووفاءً لما قدمه فداءً للوطن، كما كلف مدير عام القوى العاملة بتوفير فرصة عمل مناسبة لشقيق الشهيد.

وأكد محافظ الفيوم أن باب مكتبه مفتوح أمام جميع أسر الشهداء وجميع المواطنين للاستماع لشكواهم واحتياجاتهم والعمل علي توفيرها.

 

 

 
 

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