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محافظ الشرقية يعلن عن تخصيص يوم للقاء المواطنين والتعرف على مشاكلهم

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:02 ص
محافظ الشرقية يعلن عن تخصيص يوم للقاء المواطنين والتعرف على مشاكلهم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
كتب أيمن رمضان
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه يعمل على زيارة مدن وقرى المحافظة بشكل متتالى للتعرف على مشاكل الأهالى وتسجيلها، ومن ثمَّ العمل على وضع حلول عملية وجذرية لها، متابعًا: "لهم الحق فى معظم المطالب التى طلبوها.. أخذت أرقام المواطنين للتواصل معهم لحين تلبية مطالبهم.. وسأخصص يومًا لتلقى شكاوهم بشكل دورى".

وأضاف "غراب"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أنه سيعمل على الارتقاء بمدينة الزقازيق وجعلها عاصمة المحافظة، مشدداً على أنها ستكون راقية وعلى مستوى عالى تليق بأهالى الشرقية، وتابع: "سنعمل على الملفات طويلة المدى من تعليم وصحة ومرور نظافة وعودة الالتزام للشارع ورفع الإشغالات".

 

وشدد محافظ الشرقية، على أنه يعمل على تسجيل شكاوى المواطنين بنفسه، وتابع: "أنا اتحدث معهم بشكل شخصى ومباشر وفى غضون 10 أيام سأعلن عن تخصيص يوم محدد للقائهم للوقوف على شكاواهم والعمل على حلها بشكل فورى".

 


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