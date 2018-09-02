video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 01:35 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسكندرية يؤكد استثمار الدولة 5 مليارات جنيه فى مشروع النقل الجماعى

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:52 ص
محافظ الإسكندرية يؤكد استثمار الدولة 5 مليارات جنيه فى مشروع النقل الجماعى لدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
كتب أيمن رمضان
إضافة تعليق

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن التفكير والإبداع واستكمال العمل من استراتجية عمله فى التعامل مع ملفات المحافظة، مشيراً إلى أن الدولة تستثمر بـ5 مليارات جنيه فى تطوير منظومة النقل الجماعى، متابعا: "سنفكر ونبدع ونستكمل المشروعات التنموية".

وأضاف "قنصوة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن هناك مشروعات كثيرة سنعمل على استكمالها بحيث تعود بالنفع على المحافظة والدولة.

 

وأكد "قنصوة" أن المحافظة لها خصوصية من حيث الطابع التراثى والمعمارى والحضارى، نظراً لطبيعتها العرقية وتاريخ تأسيسها منذ قبل الميلاد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تعمل بـ"كود موحد" للشواطئ بدءًا من العام القادم

رئيس مستقبل وطن يفتتح مقر أمانة الإسكندرية.. ويؤكد: نسعى لتقديم خدمات حقيقية

الداخلية تقيم معرض "كلنا واحد" لبيع الأدوات المدرسية بالإسكندرية

قنصوة

محافظ الاسكندرية

النقل الجماعى

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

مصطفى مدبولى: تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

ننشر تفاصيل العقود المشروطة مع الجانب الصينى فى مجال الكهرباء.. إنشاء محطة فحم بقدرة 6 آلاف ميجا وات وأخرى للضخ والتخزين بـ2400 ميجا وات باستثمارات 8 مليارات دولار.. ومصدر: تكلفة المحطتين الأضخم فى تاريخ القطاع

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

أيام على العام الهجرى الجديد.. معهد الفلك: ذو الحجة 30 يوماً وعام 1440 يبدأ الثلاثاء 11 سبتمبر الجارى.. هلال محرم لن يرى بمصر يوم الرؤية.. وطول العام الجديد سيبلغ 354 يوماً وينتهى فى 30 أغسطس 2019

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

اتحاد الكرة يتفق مع شركة خاصة لاستقبال محمد صلاح بمطار القاهرة

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة