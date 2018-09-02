محافظ الإسكندرية يؤكد استثمار الدولة 5 مليارات جنيه فى مشروع النقل الجماعى

كتب أيمن رمضان

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن التفكير والإبداع واستكمال العمل من استراتجية عمله فى التعامل مع ملفات المحافظة، مشيراً إلى أن الدولة تستثمر بـ5 مليارات جنيه فى تطوير منظومة النقل الجماعى، متابعا: "سنفكر ونبدع ونستكمل المشروعات التنموية".

وأضاف "قنصوة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "90 دقيقة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية "المحور"، أن هناك مشروعات كثيرة سنعمل على استكمالها بحيث تعود بالنفع على المحافظة والدولة.

وأكد "قنصوة" أن المحافظة لها خصوصية من حيث الطابع التراثى والمعمارى والحضارى، نظراً لطبيعتها العرقية وتاريخ تأسيسها منذ قبل الميلاد.