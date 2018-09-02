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أكد أن المشاورات لن تكون مباشرة مع الحوثى..

قيادى يمنى لليوم السابع: جولة مفاوضات جنيف لن تحرز أى تقدم فى الأزمة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 08:09 م
قيادى يمنى لليوم السابع: جولة مفاوضات جنيف لن تحرز أى تقدم فى الأزمة الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى،
كتبت - إيمان حنا
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أكد الشيخ محمد بن ناجي الشايف عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ومستشار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن مشاورات جنيف القادمة والمقرر عقدها فى التاسع من الشهر الجارى لن تؤتى بأى نتائج تؤثر على الأزمة اليمنية ولن ينتج عنها أى تقدم يذكر فى هذا الملف.

 

وأوضح الشايف فى تصريحاته أن المشارورات لن تكون مباشرة على طاولة واحدة كما حدث فى مشاورات الكويت السابقة ،  بل ستكون مشاورات غير مباشرة تعتمد على نقل أوراق ورسائل بين الغرف المغلقة على كل طرف، كما أن المناقشات لن تبدأ من حيث انتهت المفاوضات السابقة فقد حدثت متغيرات كبيرة بالأوضاع فى اليمن، كما ان قرار الحوثى ليس بيده لكن فى أيدى إيران .

 

ومن جهة أخرى أستنكر الشايف انضمام أعضاء من حزب المؤتمر الشعبى العام فى العاصمة صنعاء ضمن وفد الحوثيين المشاركين فى المشاورات وأكد أن هذا يدل على خيانتهم لعلى عبد الله صالح ولقيم الثورة اليمنية ،  مؤكدا ان المؤتمر لن يقبل من يخون مبادئ المؤتمر وقيمه الثورية الخالدة لكن مازلت هناك فرصة امام قيادات "مؤتمر" صنعاء لتصحيح مواقفها، مؤكدا أن تنظيم المؤتمر الشعبي العام بما يحمله من قيم ومبادئ وطنية سيظل رافضا للميليشيا الحوثية وأفكارها .

 

ومن جانب آخر  قالت مصادر يمنية مطلعة لليوم السابع، أن هناك اجتماعات مكثفة لقيادات المؤتمر تجرى منذ أشهر ومستمرة حتى الآن، بين قيادات المؤتمر فى الرياض والقاهرة وأبوظبى بهدف توحيد أطراف حزب المؤتمر.

 

وذكرت المصادر "لليوم السابع" أنه تم الاتفاق مؤخرا على تشكيل لجنة تحضيرية "لمؤتمر الخارج "تمثل فريقين يضم كل منهما عشرة أعضاء تقريبا أحدهما فريق الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى والآخر فريق أحمد صالح نجل الرئيس الراحل على عبدالله صالح".


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