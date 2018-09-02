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قيادات القليوبية يشاركون احتفالية تكريم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبلوغه سن التقاعد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:16 م
قيادات القليوبية يشاركون احتفالية تكريم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبلوغه سن التقاعد جانب من حفل التكريم
القليوبية - أحمد عبد الهادي بكير
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شارك قيادات ورؤساء مدن القليوبية حفل تكريم المحاسب عبد الحكيم القاضي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، اليوم الأحد، حفل تكريمه لبلوغه سن التقاعد وسط حشد كبير من موظفي الحي وموظفي المدن الأخري الذين جاءوا خصيصا لحضور تكريم القيادة الحكيمة.
 
وقد حضر من رؤساء مدن القليوبية كلا من عبد الحميد ابو العزم رئيس مدينة شبرا الخيمة، ورجب النقيدي رئيس مدينة القناطر الخيرية، وعلاء النادي رئيس مدينة القناطر الخيرية سابقا، واللواء بلاسي شاكر رئيس حي شرق السابق ، والمهندس علي الهميمي رئيس حي غرب شبرا الخيمة ، ومختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية ، والدكتور مجدي بكري نائب رئيس مدينة القناطر، ومحروس جلال نائب حي شرق شبرا الخيمة،ومصطفي حسنين نائب رئيس حي غرب و نخبة من أهالي وشباب محافظة القليوبية .
 
كما حضر حفل التكريم النائب سيد حماد والنائبة ثريا الشيخ نواب حي شرق شبرا الخيمة ، وقام بتنظيم الاحتفالية المهندس عبدالله البوادي مدير الطرق بالحي.
 
احتفالية تكريم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبلوغه سن التقاعد
احتفالية تكريم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبلوغه سن التقاعد

احتفالية تكريم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبلوغه سن التقاعد
احتفالية تكريم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبلوغه سن التقاعد

احتفالية تكريم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبلوغه سن التقاعد
احتفالية تكريم رئيس حي شرق شبرا الخيمة لبلوغه سن التقاعد

جانب من التكريم
جانب من التكريم

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

 


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