قطريليكس يكشف عن انهيار الاقتصاد القطرى بشهادة فرنسية

كتبت – شرويت ماهر

أكد موقع "قطريليكس" المحسوب على المعارضة القطرية، انهيار الأقتصاد القطرى، خلال عام من المقاطعة العربية لتنظيم الحمدين.

وقال موقع قطريليكس :"كشف الباحث الاقتصادى فايبان جوليانى حجم المعاناة التى يواجها تنظيم الحمدين فى ظل المقاطعة العربية، مستعرضا الضربات التى تلقاها اقتصاد الدوحة خلال عام والمحاولات الفاشلة لإنقاذ الداخل المتداعى".

وكسف الباحث الفرنسى فابيان جوليانى أن دين قطر الخارجى يبتلع 100% من ناتجها المحلى الإجمالى، وواردات السلع الغذائية التركية والإيرانية تستنزف قواها الخائرة .