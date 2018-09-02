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فيديو.. محافظ كفر الشيخ يعلن التشغيل التجريبى لمركز الأورام فى سبتمبر 2019

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:02 م
فيديو.. محافظ كفر الشيخ يعلن التشغيل التجريبى لمركز الأورام فى سبتمبر 2019 محافظ كفر الشيخ يناقش تشغيل مركز الاورام
كفر الشيخ – محمد سليمان
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قال الدكتور اسماعيل طه، محافظ كفرالشيخ الجديد، إنه سيتم التشغيل التجريبى لمركز الأورام بمدينة كفرالشيخ فى أول سبتمبر 2019م، وذلك فى إطار تنفيذ بروتوكول نقل تبعية وأصول مركز الأورام بكفرالشيخ إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، لاستكمال مستشفى الأورام بكفرالشيخ.
 
 
جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للدكتور سامح العشماوى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، لتسليم مركز الأورام الجديد إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربى، بعد التخارج النهائى لشركة المقاولون العرب من المشروع وتسليمه للهيئة، وذلك لاستئناف الأعمال المتوقفة منذ عامين، وسداد 100 مليون جنيه كدفعة اولى مقدمة من إجمالى مبلغ الإسناد الذى يبلغ 400 مليون جنيه للانتهاء من الأعمال التكميلية والكهروميكانيكية الخاصة بالمركز، بحضور اللواء هانى النواصرة، عضو مجلس النواب، والدكتور مصطفى عثمان، المستشار الهندسي للمحافظة، والدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام، وأعضاء مجلس إدارة جمعية رعاية مرضى الأورام.
 
وشدد محافظ كفرالشيخ، على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجدول التنفيذ على أن يكون معلن للأهالي على رأس موقع تنفيذ المشروع، وترخيص السور الخارجى لمركز الأورام، وكلف الدكتور مصطفى عثمان، بالإشراف على اعمال استكمال مركز كفرالشيخ للأورام وعرض تقرير شهري على المحافظ بالأعمال.
 
ووجه المحافظ بدراسة حملة جديدة للتبرع لاستكمال أعمال المبنى والتجهيزات الطبية من رجال الأعمال والشرفاء من أبناء كفرالشيخ بشكل رسمي وقانوني تحت اشراف محافظ كفرالشيخ، والاعلان عن هذه الحملة في موعدها المحدد،مؤكداً على إقامة دار الضيافة للمرضى وأسرهم، ومعهد للتمريض لخدمة مركز الأورام والمستشفيات بالمحافظة، وتقديم المساعدات المالية والعينية لمرضى الأورام.
 
وقدم الحاضرون الشكر لمحافظ كفرالشيخ السابق قائلين: "لا يمكن انكار جهود اللواء السيد نصر فى الكثير من المشروعات، والشكر للدكتور أحمد محيى الدين القاصد، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة السابق".
 
1- محافظ كفر الشيخ يناقش تشغيل مركز الاورام
محافظ كفر الشيخ يناقش تشغيل مركز الأورام

2-- جانب من الحضور
جانب من الحضور

3- محافظ كفر الشيخ يعلن بدء العغمل بمركز الأورام
 محافظ كفر الشيخ يعلن بدء العمل بمركز الأورام

 


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