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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:55 م
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ضبط 8 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية فى القليوبية

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:08 م
ضبط 8 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية فى القليوبية مخبوزات
القليوبية نيفين طه
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ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 8 مصانع غير مرخصة فى شبرا الخيمة وبنهاد لإنتاج المخبوزات والبلاستيك والملابس الجاهزة والنسيج وتم التحفظ على مستلزمات الإنتاج والتصنيع وتحرير محاضر لأصحاب المصانع وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد خالد المحمدى رئيس مباحث التموين يفيد القيام بحملة تموينية مكبرة على مدينتى شبرا الخيمة وبنها.
وأسفرت الحملة عن ضبط  8 مصانع غير مرخصة وبدون سجل تجارى أو تأمينات على العمال وتقوم هذه المصانع بإنتاج الملابس الجاهزة والبلاستيك والنسيج والمخبوزات وتم التحفظ على هذه المصانع وتحرير محاضر لأصحابها.

 

 


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