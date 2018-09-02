ضبط 8 مصانع غير مرخصة بحملة تموينية فى القليوبية

وأسفرت الحملة عن ضبط 8 مصانع غير مرخصة وبدون سجل تجارى أو تأمينات على العمال وتقوم هذه المصانع بإنتاج الملابس الجاهزة والبلاستيك والنسيج والمخبوزات وتم التحفظ على هذه المصانع وتحرير محاضر لأصحابها.