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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:50 م
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ضبط متهم بحوزته مخدر الاستروكس وأسلحة نارية بالجيزة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:16 م
ضبط متهم بحوزته مخدر الاستروكس وأسلحة نارية بالجيزة مخدرات- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ دينا الحسينى
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نجحت مباحث العجوزة في ضبط أحد الأشخاص بحوزته أسلحة نارية وذخائر وكمية لمخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو جرام بقصد الاتجار.

أكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة قيام "أحمد ع"  24، مقيم بدائرة القسم، سبق إتهامه فى 4 قضايا بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (بندقية خرطوش- طبنجة- 38 طلقة نارية مختلفة الأعيرة- 2 كيلو جرام لمخدر الأستروكس- 11 عبوة محلية الصنع "قنبلة مونة"- "كرباج"- مبلغ مالى- ماكينة عد أوراق النقدية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر والعبوات محلية الصنع بقصد استعراض القوة وممارسة أعمال البلطجة والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

 


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