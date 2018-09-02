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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:51 م
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ضبط شخص يتاجر فى المشغولات الذهبية المهربة جمركيا

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:13 م
ضبط شخص يتاجر فى المشغولات الذهبية المهربة جمركيا مضبوطات- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمشغولات الذهبية المُهربة وغير المدموغة، حيث قٌدرت قيمة الرسوم المستحقة عليها بحوالى 800 ألف جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "ناجى ش" صاحب محل مجوهرات ومقيم بمحافظة القاهرة بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمشغولات الذهبية المُهربة من الخارج وغير المدموغة بخاتم مصلحة الدمغة والموازين وذلك من خلال المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة عابدين والاحتفاظ بداخلة بكميات من المشغولات الذهبية المهربة من الخارج وغير المدموغة بالدمغة المصرية بقصد الاتجار فيها بالمُخالفة لأحكام القانون .

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من الإدارة بالاشتراك مع لجنة من الجهات المعنية استهدفت المحل المُشار إليه وبتفتيشه تم ضبط (كــمية مـن المشغولات الــذهبية بعضها مهربة مـن الخارج وغير مـدمــوغــة بخاتم مصلحة الدمغة والموازين وغير مُسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المُستحقة للخزانة العامة وزنت 740 جرام بعضها مُرصع بالماس ).

وقدرت الرسوم الجمركية المبدئية المستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ 800 ألف جنيه مصرى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.


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