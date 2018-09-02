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صور.. مرور الجيزة يشن حملات موسعة بكافة الطرق لرصد المخالفات

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:36 م
صور.. مرور الجيزة يشن حملات موسعة بكافة الطرق لرصد المخالفات اللواء علاء الدين متولى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة
كتب عبد الرحمن سيد
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شنت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، حملات مكبرة أعلى الطرق لرصد المخالفات المرورية، وإلزام السائقين بقواعد وآداب المرور حرصا على سلامتهم، تنفيذا لتعليمات اللواء مصطفى شحاته مساعد الوزير ﻷمن الجيزة.

وتمكنت الحملات التى أشرف عليها اللواء علاء متولى مدير المرور من ضبط 2202 مخالفة انتظار خاطئ، و31 بدون قيادة،17 بدون تسيير، و35 سحب دراجة بخارية، 2412 نمــوذج 125، 90 مخالفة موقف عشوائى بمطالع ومنازل الكبارى،120 مخالفة تجاوز السرعة المقررة بالرادار،20 صلاحية فنية وإطارات.

كما رصدت الحملات المرورية 45 مخالفة عدم ربط حزام اﻷمان ، 8 مخالفات عدم صلاحية الأنوار الأمامية وأنوار الموضع، 42 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول و 9 مخالفات السير يسار الطريق، 25 عدم تشميع الحمولة، 22 حمولة زائدة ، كما تم حجز 36 توك توك، 15 مخالفة تحميل ركوب، 18 مخالفة زيادة تعريفة ، 14 موقف عشوائى، 14 مخالفة طمس لوحات

وضبطت الحملات 14 مخالفة سير سيارات النقل بالجانب الأيمن من الطريق ، 29 حملة السرفيس، 112 مخالفة تصوير كاميرات ، كما تم رفع 4 سيارات متروكة من الطرق و تستمر الحملات منذ الساعات اﻷولى من اليوم لرصد كافة المخالفات المرورية.


 
اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة
اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة

 


 

 


 

 


 

 


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