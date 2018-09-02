video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور .. مدير أمن المنوفية يهنئ محافظ المنوفية بمنصبه الجديد

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:24 م
صور .. مدير أمن المنوفية يهنئ محافظ المنوفية بمنصبه الجديد مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

أستقبل اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، فى مكتبه بالديوان العام اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، يرافقه اللواء أيمن شاهين مدير إدارة الأمن الوطنى، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد حامى الإسلام وكيل إدارة الأمن الوطنى، لتقديم التهنئة بمنصبه الجديد .

حيث قدم مدير الأمن والوفد المرافق له، التهنئة للواء سعيد عباس لتوليه منصب محافظ المنوفية متمنيين له المزيد من التوفيق والسداد.

ومن جانبه أكد اللواء سمير أبو زامل على حرص الأجهزة الأمنية بالمحافظة على فرض السيطرة الأمنية والعمل على تطبيق القانون، وردع المخالفين حفاظاً على أمن وسلامة مواطنى شعب المنوفية.

من جانبه أكد محافظ المنوفية، على ضرورة التعاون الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقيادات الأمنية، من أجل إعلاء رفعة الوطن والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين .

مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة (1)
مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة

 

مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة (2)
مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة

 

مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة (3)
مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة

 

مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة (4)
مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة

 

مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة (5)
مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ المنوفية يوجه بحل مشكلة انقطاع المياه بقرى الروضة والشهيد فكرى

المنوفية

اخبار مصر

محافظ المنوفية

ديوان عام محافظة المنوفية

مدير امن المنوفية

مدير ادارة الامن الوطنى

اخبار محافظة المنوفية




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة