صور .. مدير أمن المنوفية يهنئ محافظ المنوفية بمنصبه الجديد

المنوفية - محمود شاكر

أستقبل اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، فى مكتبه بالديوان العام اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية مدير أمن المنوفية، يرافقه اللواء أيمن شاهين مدير إدارة الأمن الوطنى، واللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد حامى الإسلام وكيل إدارة الأمن الوطنى، لتقديم التهنئة بمنصبه الجديد .

حيث قدم مدير الأمن والوفد المرافق له، التهنئة للواء سعيد عباس لتوليه منصب محافظ المنوفية متمنيين له المزيد من التوفيق والسداد.

ومن جانبه أكد اللواء سمير أبو زامل على حرص الأجهزة الأمنية بالمحافظة على فرض السيطرة الأمنية والعمل على تطبيق القانون، وردع المخالفين حفاظاً على أمن وسلامة مواطنى شعب المنوفية.

من جانبه أكد محافظ المنوفية، على ضرورة التعاون الدائم والمستمر بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقيادات الأمنية، من أجل إعلاء رفعة الوطن والعمل على تقديم خدمات أفضل للمواطنين .



مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة



مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة



مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة



مدير أمن المنوفية يهنئ المحافظ الجديد لتولية المحافظة