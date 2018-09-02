video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 02 سبتمبر 2018 07:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن الإسكندرية يهنئ " قنصوة " على توليه منصب المحافظ

الأحد، 02 سبتمبر 2018 06:37 م
صور.. مدير أمن الإسكندرية يهنئ " قنصوة " على توليه منصب المحافظ مدير أمن الإسكندرية يهنئ قنصوة على توليه منصب المحافظ
الإسكندرية جاكلين منير
إضافة تعليق
استقبل  الدكتور عبد العزيز قنصوة محافط الإسكندرية ، بمكتبه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية ، وذلك لتقديم التهنئة له لتوليه مهام منصبه الجديد محافظا لعروس البحر الأبيض المتوسط ، متمنياً له دوام التوفيق والتقدم فى منصبه الجديد .
 
وقدم الشريف التهنئة لقنصوة ، ولشعب الإسكندرية بتولي ابن من أبنائها منصب المحافظ ، مؤكدا على استمرار تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة، ولفت إلى أن روح التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة ومديرية أمن اﻹسكندرية هى أساس الإسكندرية كمدينة ساحلية، وأوضح أن شغلنا الشاغل خلال الفترة الحالية والمقبلة هو الانضباط وتطبيق قانون رادع لجميع المخالفين.
 
من جانبه قدم المحافظ الشكر لمدير الأمن ولجميع رجال الشرطة على مجهوداتهم التى يبذلونها لاستعادة الانضباط للشارع السكندرى، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل على قلب رجل واحد ونجاحنا مرتبط بالأمن فهو القيمة الكبيرة والأساس فى مصر ورجال الأمن قادرين على موازنة الأمور.
 
مدير أمن الإسكندرية يهنئ قنصوة على توليه منصب المحافظ (1)
مدير أمن الإسكندرية يهنئ قنصوة على توليه منصب المحافظ

مدير أمن الإسكندرية يهنئ قنصوة على توليه منصب المحافظ (2)
مدير أمن الإسكندرية يهنئ قنصوة على توليه منصب المحافظ

مدير أمن الإسكندرية يهنئ قنصوة على توليه منصب المحافظ (3)
مدير أمن الإسكندرية يهنئ قنصوة على توليه منصب المحافظ 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع لجنة الأزمات والكوارث

المحافظون الجدد فى الشوارع.. "الهجان" يقود حملة لإزالة التعديات بقنا.. الغرابلى يرفض باقات الزهور بأول أيام عمله بمطروح.. محافظ الإسكندرية: لن نسمح بالبناء المخالف.. ومنال عوض تدرس أوضاع التوك توك بدمياط.. صور

اخبار محافظات

اخبار مصر

اخبار الاسكندرية

الاسكندرية

امن الاسكندرية




لا تفوتك
التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

التعليم تحظر الحديث فى السياسة بالمدارس قبل بداية العام الدراسى الجديد

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

الأرصاد تهيب بالمحافظين اتخاذ التدابير اللازمة تحسبا لسيول الخريف

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

صور..السيسى من أكاديمية الحزب الشيوعى الصينى المسئولة عن التأهيل للمناصب العليا: حافظنا على الدولة من الانهيار.. والمصريون اختاروا بإرادتهم الواعية الإصلاح لتجنيب مصر خطر الانزلاق.. ونوفر بيئة جاذبة للاستثمارات

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

ماذا ينتظر المحترفون فى الأحد الكروى؟.. صدارة الدورى التركى تنادى تريزيجيه مع قاسم باشا.. كريم حافظ يترقب الظهور الأول مع باشاك شهير.. وردة يسعى لتجاوز أحزان الخروج الأوروبى.. والننى يحلم بالمشاركة مع أرسنال

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

وزير المالية: نستهدف خفض الدين العام لأقل من 80% بحلول 2021.. فيديو

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

صور.. معارض "كلنا واحد" تستقبل آلاف المواطنين لشراء مستلزمات المدارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة