صور.. مدير أمن الإسكندرية يهنئ " قنصوة " على توليه منصب المحافظ

الإسكندرية جاكلين منير

استقبل الدكتور عبد العزيز قنصوة محافط الإسكندرية ، بمكتبه اللواء محمد الشريف مدير أمن الإسكندرية ، وذلك لتقديم التهنئة له لتوليه مهام منصبه الجديد محافظا لعروس البحر الأبيض المتوسط ، متمنياً له دوام التوفيق والتقدم فى منصبه الجديد .

وقدم الشريف التهنئة لقنصوة ، ولشعب الإسكندرية بتولي ابن من أبنائها منصب المحافظ ، مؤكدا على استمرار تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة، ولفت إلى أن روح التعاون بين المحافظة والقوات المسلحة ومديرية أمن اﻹسكندرية هى أساس الإسكندرية كمدينة ساحلية، وأوضح أن شغلنا الشاغل خلال الفترة الحالية والمقبلة هو الانضباط وتطبيق قانون رادع لجميع المخالفين.

من جانبه قدم المحافظ الشكر لمدير الأمن ولجميع رجال الشرطة على مجهوداتهم التى يبذلونها لاستعادة الانضباط للشارع السكندرى، مؤكدًا أننا جميعًا نعمل على قلب رجل واحد ونجاحنا مرتبط بالأمن فهو القيمة الكبيرة والأساس فى مصر ورجال الأمن قادرين على موازنة الأمور.