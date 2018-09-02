صور .. محافظ المنوفية يستقبل الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا ورئيس جامعة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

استقبل اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، وفد من الكنيسة بقيادة نيافة الحبر الجليل الأنبا مكسيموس أسقف بنها وقويسنا، يرافقة القمص صليب صليب بإسطنها والقمص بنيامين حليم بكنيسة مارجرجس بمكتبه بالديوان العام لتقديم التهنئة بتوليه مهام عمله الجديد.

حيث قدم الأنبا مكسيموس والوفد المرافق له، التهنئة للمحافظ متمنين له دوام التوفيق والسداد، مؤكدين على وحدة الصف والتعايش السلمى وتكريس مبدأ المواطنه وأن نعمل تحت شعار العمل والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته، داعين الله أن يحفظ مصر وجيشها وشعبها .

كما إستقبل اللواء أركان حرب سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية، ونواب رئيس الجامعة، لتقديم التهنئة له بتوليه مهام عمله الجديد.

حيث أشار رئيس الجامعة، إستعداد الجامعة للتعاون التام مع الجهاز التنفيذى للمحافظة للنهوض بكافة القطاعات لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكداً على تضافر كافة الجهود لرفع مكانة المحافظة فى الصدارة بين جميع المحافظات .

وفى ذات السياق إستقبل محافظ المنوفية، وفد من حزب النور بقيادة المهندس صلاح عبد المعبود والمهندس أسامة عبد المنصف، وعدد من أعضاء الحزب بالمنوفية، لتقديم التهنئة له، معربين عن سعادتهم البالغة بتوليه مهام عمله الجديد .

من جانبه رحب المحافظ، بتلك الزيارات التى تؤكد على قوة نسيج الوطن والتعايش بين جميع أطياف المجتمع المصرى، وتوثيق أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

كما أستقبل عباس، بمكتبه بالديوان العام، وفد شبابى من أبناء محافظة المنوفية لتهنئته بتوليه المنصب الجديد وعرض أفكارهم ورؤيتهم لتنمية المجتمع، خاصة فى بعض القطاعات التى تهم المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم .

حيث رحب محافظ المنوفية بالوفد الشبابى، مؤكدا على أن مكتبه مفتوح للجميع فى أى وقت، وخاصة لإستقبال الشباب الواعى والساعى للنهوض ببلاده من خلال طرح رؤى واقعية قابلة للتطبيق على أرض الواقع والتى من شأنها النهوض بالبلاد ورفع كفاءة القطاعات المختلفة على مستوى المحافظة .

كما أكد اللواء سعيد محمد عباس محافظ المنوفية، على أهمية دور الشباب وقدرتهم على العمل والعطاء والسعى نحو تحقيق الأهداف وبناء الذات، فهم عصب الأمة، كما وعدهم بدراسة مقترحاتهم وأرائهم وأفكارهم، مؤكدا على تكرار مثل هذه اللقاءات بصفة دورية لمعرفة الرؤى والأفكار الشبابية والخاصة بقضايا المجتمع العلمية والإقتصادية والإجتماعية والأهتمام بها والتى من شانها رفعة وتقدم وإزدهار المجتمع .

وفى ختام اللقاء قدم الشباب الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على إتاحة الفرصة لهم لعرض أفكارهم ومقترحاتهم وبحث التعاون لتنفيذ المتاح منها على أرض الواقع بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية .



محافظ المنوفية يستقبل وفد شبابى



محافظ المنوفية يستقبل وفد شبابى



محافظ المنوفية يستقبل وفد شبابى



محافظ المنوفية يستقبل وفد شبابى



محافظ المنوفية يستقبل وفد شبابى



محافظ المنوفية يستقبل وفد كنائسى لتهنئته بالمنصب الجديد

محافظ المنوفية يستقبل وفد كنائسى لتهنئته بالمنصب الجديد



محافظ المنوفية يستقبل رئيس الجامعة



محافظ المنوفية ورئيس الجامعة



محافظ المنوفية ورئيس الجامعة والنواب والوفد الكنائسى

حديث جانبى لمحافظ المنوفية ورئيس الجامعة



محافظ المنوفية يستقبل وفد كنائسى لتهنئته بالمنصب الجديد