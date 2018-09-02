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صور.. محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة بقصر ثقافة بنها

الأحد، 02 سبتمبر 2018 12:39 م
صور.. محافظ القليوبية يكرم أوائل الشهادات العامة بقصر ثقافة بنها
القليوبية إبراهيم سالم
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بدأ منذ قليل حفل تكريم أوائل الشهادات العامة الثانوية والفنية والأزهرية والدبلومات والإعدادية، علي مستوي الجمهورية بحضور الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية الجديد، اليوم الأحد، بقصر ثقافة بنها، بحضور الدكتور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الأمناء.

كما يقوم الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية بتسليم أجهزه كهربائية لـ 50عروسة من الأسر الأولي بالرعاية بالمحافظة باستاد بنها الرياضى فى تمام الساعة 12ظهرا .

وجهت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية الدعوة للطالب أحمد خالد صاحب المركز الأول مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة، والذي نشر "اليوم السابع" قصة حصوله على نصف درجة بمادة الفيزياء والتى حسنت موقعه بين أقرانه ليصبح الأول مكرر على مستوى الجمهورية علمى علوم، والذي طالب بتكريمه من المحافظ كباقي زملائه.

ومن المقرر أن يشهد التكريم مجموعة من العروض الفنية المقدمة من الفرق الخاصة بقصر الثقافة وندوة شعرية وكلمة للمحافظ الجديد بمناسبة توليه مهام عمله.

 


 


 


 


 


 


 


 

 


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