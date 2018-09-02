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صور.. محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع لجنة الأزمات والكوارث

الأحد، 02 سبتمبر 2018 04:04 م
صور.. محافظ الإسكندرية يترأس اجتماع لجنة الأزمات والكوارث الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير
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ترأس الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، الاجتماع التحضيرى لبرنامج إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الإسكندرية، وذلك بهدف تنمية مهارات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث من خلال الاستغلال الأمثل لموارد المحافظة المتوفرة.

جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء هشام شادى سكرتير عام مساعد المحافظة، واللواء احمد بسيونى سكرتير عام مساعد المحافظة، والعقيد محمد محمد السيد المستشار العسكرى لمحافظة الإسكندرية.

وخلال الاجتماع أعرب المحافظ عن سعادته وفخره بتكليف القيادة السياسية له بالعمل كمحافظ لمحافظة كبيرة وعريقة كالإسكندرية، مشيرًا إلى أنه ليس بغريب عن المدينة، فقد عمل كعميد لكلية الهندسة جامعة الإسكندرية ثم كنائبا لرئيس الجامعة، معربا عن رغبته فى العمل بملف ادارة الأزمات والكوارث نظرًا لأهميته بالنسبة للمحافظة.

وقال محافظ الإسكندرية: "كل أزمة تمر نتعلم منها دروس جديدة، كما أن مجابهة الأزمات والكوارث من الموضوعات الهامة وأى دولة قوية لديها برنامج واضح لمجابهة أى أزمة ووضع البرنامج الهدف منه التقليل من مضاعفات أى أزمة وهذا ما نفعله الآن من خلال تدريب العاملين، وعمل سيناريوهات مستقبلية  للتعامل وقت وقوع الأزمات".

وأكد المحافظ على أن ملف التعليم من أولى الملفات التى سيهتم بها من خلال رفع كفاءة جودة العملية التعليمية، وذلك من خلال عمل منظومة غير مسبوقة بالتعاون مع المجتمع المدنى للإشراف على جودة العملية التعليمية، لافتًا إلى أنه إذا تم حل مشكلات التعليم بالمحافظة سيؤدى هذا إلى توفير قدر كبير من دخل أولياء الأمور.

كما أكد على أن ملف الصحة من الملفات الهامة التى سيوليها اهتمام خاص، مشيرًا إلى أن منظومة الصحة بالإسكندرية متطورة إلى حد كبيرعن المحافظات الأخرى، كما أن مستشفيات الإسكندرية تخدم أهالى المحافظات المجاورة أيضًا.

وعلى الصعيد ذاته، أشار قنصوة إلى أن هناك العديد من المشروعات التنموية بالإسكندرية التى يتم تنفيذها من بينها مشروع المحمودية وتطوير الطرق العرضية والرئيسية ليتم تطوير منظومة النقل بالكامل داخل المحافظة، قائلا: "نعمل اليوم من أجل الأجيال القادمة وأننا قادمون لاستكمال عمل من سبقونا ونبدع فيما سنصنع".

وأكد على أنه سيقوم بجولات على الأحياء للاستماع إلى متطلبات واحتياجات المواطنين لتلبيتها والعمل على تحقيقها، كما أننا سنعمل فى جميع الأحياء بالتوازى.


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