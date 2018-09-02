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الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:27 م
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صور.. محافظ الأقصر الجديد ونائبه يعقدان أول إجتماع مع مسئولى لبحث خدمات المواطنين

الأحد، 02 سبتمبر 2018 02:17 م
صور.. محافظ الأقصر الجديد ونائبه يعقدان أول إجتماع مع مسئولى لبحث خدمات المواطنين جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد المستشار مصطفى محمد ألهم خالد محافظ الأقصر، أول أجتماعاته،  اليوم الأحد، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، و اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، ومديرى ومسئولى الإدارات التنفيذية والقيادية بالمحافظة للتعرف على أعمال الإدارات وأدوارها المختلفة .
 
وأوضح محافظ الأقصرفى تصريحات صحفيه له، أنه يضع خدمة المواطن بالدرجة الأولى أمام ناظريه، مؤكداً على كافة المسئولين تيسير كافة الإجراءات و المعاملات التى تتم مع المواطن بشكل مباشر لضمان تسهيل حصول الأهالى على حقوقهم فى العيش الكريم.
 
وأشار المستشار مصطفى محمد ألهم انه سيناقش مع كل جهة مسئولة كافة المشكلات التى تواجه كل إدارة ومديرية والمشكلات فى الشارع الأقصرى لوضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على الألتزام بالأدوار والمسئوليات المنوطة بكل إدارة، وكان محافظ الاقصر قد قام بالمرور على مكاتب الموظفين بالإدارات  بمقر الديوان العام للتعرف على مهام ودور كل إدارة.
 
 
1- محافظ الأقصر الجديد ونائبه يعقدان أول إجتماع مع مسئولي لبحث خدمات المواطنين
محافظ الأقصر الجديد ونائبه يعقدان أول إجتماع مع مسئولي لبحث خدمات المواطنين

2- جانب من لقاء المحافظ الجديد بقيادات المحافظة لبحث العمل مستقبلاً
جانب من لقاء المحافظ الجديد بقيادات المحافظة لبحث العمل مستقبلاً

3- قيادات الاقصر في اول اجتماع لمحافظ الاقصر الجديد
قيادات الاقصر في اول اجتماع لمحافظ الاقصر الجديد

4- المستشار مصطفي ألهم يؤكد علي خدمة المواطنين
المستشار مصطفي ألهم يؤكد علي خدمة المواطنين

5- محافظ الاقصر الجديد يؤكد علي مواجهة مشكلات الشارع الاقصري
محافظ الاقصر الجديد يؤكد علي مواجهة مشكلات الشارع الاقصري

6- المحافظ الجديد يبحث حل مشكلات المواطنين مع المسئولين
المحافظ الجديد يبحث حل مشكلات المواطنين مع المسئولين

7- اول اجتماع للمستشار مصطفي الهم بمحافظة الاقصر
اول اجتماع للمستشار مصطفي الهم بمحافظة الاقصر

8- المحافظ الجديد يؤكد وضع خدمة المواطن بالدرجة الأولى
المحافظ الجديد يؤكد وضع خدمة المواطن بالدرجة الأولى

 


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