صور.. محافظ الأقصر الجديد ونائبه يعقدان أول إجتماع مع مسئولى لبحث خدمات المواطنين

عقد المستشار مصطفى محمد ألهم خالد محافظ الأقصر، أول أجتماعاته، اليوم الأحد، بحضور محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، و اللواء حاتم زين العابدين سكرتير عام محافظة الأقصر، واللواء عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، ومديرى ومسئولى الإدارات التنفيذية والقيادية بالمحافظة للتعرف على أعمال الإدارات وأدوارها المختلفة .

وأوضح محافظ الأقصرفى تصريحات صحفيه له، أنه يضع خدمة المواطن بالدرجة الأولى أمام ناظريه، مؤكداً على كافة المسئولين تيسير كافة الإجراءات و المعاملات التى تتم مع المواطن بشكل مباشر لضمان تسهيل حصول الأهالى على حقوقهم فى العيش الكريم.

وأشار المستشار مصطفى محمد ألهم انه سيناقش مع كل جهة مسئولة كافة المشكلات التى تواجه كل إدارة ومديرية والمشكلات فى الشارع الأقصرى لوضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على الألتزام بالأدوار والمسئوليات المنوطة بكل إدارة، وكان محافظ الاقصر قد قام بالمرور على مكاتب الموظفين بالإدارات بمقر الديوان العام للتعرف على مهام ودور كل إدارة.