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الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:55 م
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صور .. رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الكشف الطبى بمجمع كليات الجامعة

الأحد، 02 سبتمبر 2018 03:25 م
صور .. رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان الكشف الطبى بمجمع كليات الجامعة جانب من الجولة
المنوفية - محمود شاكر
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اجرى الدكتور معوض الخولى رئيس جامعة المنوفية ، يرافقة الدكتور عادل مبارك نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب ، جولة تفقدية بلجان توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد بالمجمع النظرى للكليات ومتابعة سير العمل بها والإطمئنان على تنفيذ الضوابط والإجراءات وتفقد العيادات المختلفة.
 
وأكد رئيس الجامعة فى تصريجات صحفية له ، على أهمية الإلتزام بالمعاد المحدد والأوراق المطلوبة والتى تشمل استمارة الكشف وبطاقة الترشيح والبطاقة وشهادة الميلاد .
 
وأشار الخولى إلى أن الكشف الطبى بدأ منذ الأحد الموافق 26/8/2018 ويستمر حتى 6 سبتمبر الحالى، وتحديد الفترة من 9/9 وحتى 13 سبتمبر للمتخلفين عن مواعيدهم بالكشف من الطلاب.
 
كما اجرى الخولى ومبارك زيارة تفقدية للمركز الطبى ومتابعة العمل بوحداته المختلفة.
 
رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى
رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى

رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى
رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى

رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى
رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى

رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى
رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى

رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى
رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان توقيع الكشف الطبى

 


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